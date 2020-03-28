Метель в Мурманской области: под Мончегорском столкнулись 5 и 8 машин, у Абрам-мыса - 12
В первый день нерабочей недели, 28 марта, даже погода шепчет северянам, чтобы мы оставались дома на самоизоляции. Днем субботы Кольский полуостров накрыла сильная метель.
Из-за нее на заполярных дорогах случились сразу несколько серьезных аварий.
- В районе Мончегорск столкнулись 5 автомобилей, предварительно пострадавших нет, там же - столкновение из 8 автомобилей, есть один пострадавший. В районе Абрам-Мыс произошло столкновение 12 автомобилей, пострадавших нет. В 14.55 в районе Заполярный-Сальмиярви случилось ДТП с участием 5 автомобилей, предварительно, один пострадавший; на подъезде к Мурманску - ДТП с одним пострадавшим. На местах происшествий работают сотрудники ГИБДД, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
Также серьезная пробка образовалась днем у "Сороки" в направлении на Североморск и обратно. Как уточнили в областном ГИБДД, здесь автобус №105 не смог подняться в пригорок, поэтому создал затор.
КОНКРЕТНО
Где в Мурманской области перекрыты дороги 28 марта 2020 года
- Р-21 «Кола» км 1201- 1314 км; - автоподъезд к городу Мурманску км 14- 7 км; - Р-21 «Кола» км 1408-1510 км; - Р-21 «Кола» км 1245- 1272 км; - дорога «Кола-Серебрянские ГЭС км 32 до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.
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