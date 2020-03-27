Первый вице-губернатор Мурманской области - о ситуации с коронавирусом: «В исправительных колониях разворачивается производство масок»

27 Март 2020 2020-03-27T18:27:58+03:00

Марлевые маски для медиков будут шить в исправительных колониях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пошив медицинских изделий начнется, как только в регион поставят партию стерильной марли

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Увы, медицинских масок в аптеках Кольского полуострова днем с огнем не сыскать. Напомним: фармацевтические компании региона готовы работать с поставщиками по предоплате, но те отказываются и от такого сотрудничества. Тем более такая проблема - по всей стране.

Пока рядовые северяне шьют себе индивидуальные средства защиты сами, в правительстве Мурманской области прорабатывают возможность производить ставшие так остро необходимыми маски на территории Заполярья.

- Сейчас во всех учреждениях управления Федеральной службы исполнения наказания разворачивается производство масок, чтобы частично пополнить запасы медицинских учреждений. Им централизованно будет поставляться стерильная марля. В России всего два поставщика этого материала. На это нужно время, - сообщила первый вице-губернатор Мурманской области Оксана Демченко.

Правительство региона готово закупать маски у тех, кто готов их производить в Заполярье. Тем не менее нельзя забывать, что самая лучшая защита - элементарная гигиена и минимизация контактов с другими людьми.

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