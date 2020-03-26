Нерабочая неделя в Мурманской области: как будут работать аптеки с 25 марта по 5 апреля

26 Март 2020 2020-03-26T18:11:19+03:00

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Несмотря на то, что следующая неделя объявлена нерабочей, аптек это нововведение не коснется. Они будут работать в обычном режиме.

- Аптеки и фармации Мурманской области подготовлены. Основных позиций касательно вирусной инфекции и ОРВИ у нас достаточно. За исключением некоторых препаратов, но они особой роли в лечении не играют. Проблема пока остается с медицинскими масками, хотя мы готовы работать даже по предоплате, но поставщики отказывают, и кожными дезсредствами, хотя нам пообещали партию, - говорит Олег Ноздрачев, директор «Фармации Мурманска».

А вот на заявление ВОЗ о том, что парацетамол – эффективное средство от COVID-19, северяне отреагировали моментально. Правда, в большинстве аптек этот препарат еще можно купить, но дистрибьюторы уже начали отказывать в поставках. Тем не менее, 10 таблеток еще можно приобрести по 8 рублей и 50 копеек.

Напомним: общественный транспорт на предстоящую неделю переходит на воскресное расписание.

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