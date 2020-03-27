2020-03-27T12:12:26+03:00
Общество

Театр кукол в Мурманске объявил конкурс на лучшую идею бренда

Приз – 50 тысяч рублей
Елена ЧУМАКОВА
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Театр кукол решил сменить бренд. Фото: Правительство Мурманской областиТеатр кукол решил сменить бренд. Фото: Правительство Мурманской области
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Переезд в новое здание стал толчком для преображения самого облика Мурманского театра кукол. Так, например, в учреждении решили провести ребрендинг, а идею для нового фирменного стиля предложили придумать северянам.

- Мы хотим увидеть, как наши жители видят свой любимый театр, как они его видят и как они его ощущают, - отметил директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов.

Заявки принимаются до 15 мая, а сами проекты до 19 числа. Работы можно присылать на сайт. Они должны представлять собой три горизонтальных планшета формата А1 в формате PDF с разрешением не ниже 72 dрі. В оформлении используйте шрифт Gulim, а в имени файла необходимо указать девиз проекта. Более подробные требования можно узнать на сайте театра.

Выбор лучшего дизайнерского решения пройдет в два этапа. Сначала с 20 по 27 мая фаворитов выберут сами мурманчане, а 1 июня жюри огласит свое решение. Победителя ждет приз в 50 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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