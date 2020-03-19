2020-03-19T15:28:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманской области из-за коронавируса у медицинских работников отменяют отпуска

В регионе хватает ИВЛ и привезли второй ЭКМО
Мария ПАШЕНКОВА
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В регионе есть 236 аппаратов для искусственной вентиляции легких.В регионе есть 236 аппаратов для искусственной вентиляции легких.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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19 марта стало известно о первом заболевшем коронавирусом в Мурманской области. Диагноз подтвердился у 19-летнего жителя Ирландии, который приехал на международный шахматный турнир. Больницы и поликлиники из-за непростой ситуации испытывают огромную нагрузку.

- Медицинские работники сейчас находятся на передовой, они делают титанический труд, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Мы отменяем отпуска у медработников. Это вынужденная мера. Просим отнестись с пониманием!

За большую работу людей в белых халатах будут поощрять: в правительстве региона уже запланировали выделить из бюджета деньги на эти цели.

Также, по данным министерства здравоохранения Мурманской области, в регионе есть 236 аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые используются при осложнениях от коронавируса. Помимо этого на бюджетные деньги куплен аппарат ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация - Ред.) - второй в регионе. Он уже поступил в медучреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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