В колониях и СИЗО Мурманской области из-за COVID-19 отменили все свидания

18 Март 2020 2020-03-18T16:18:46+03:00

Свидание отменили в местах не столь отдаленных до особого распоряжения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подопечных УФСИН с подозрением на опасный вирус будут госпитализировать в обычные больницы

Изменить размер текста: A A

Волна мер и ограничений в связи с пандемией коронавируса докатилась и до мест не столь отдаленных. Напомним: в Мурманской области выявлен предварительно положительный результат анализа на COVID-19 у шахматиста из Ирландии, приехавшего на ежегодный международный турнир.

- С 16 марта и до особого указания в исправительных колониях и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Также в учреждения категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой и лиц, прибывших в течение последних 14 суток из стран с неблагополучной эпидситуацией, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Осужденных и подследственных же с симптомами заболевания или подозрений на новую короновирусную инфекцию будут госпитализировать в государственные и муниципальные больницы. В ведомстве просят родственников подопечных УФСИН отнестись с пониманием к этим ограничениям.

Фото: правительство Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 советов от министра здравоохранения Мурманской области, как не заразиться COVID-19.Дмитрий Панычев рассказал об инкубационном периоде и летучести коронавируса (Подробности)

Глава администрации Мурманска находится в изоляции после контакта с возможным заболевшим коронавирусом. Евгений Никора был на открытии шахматного турнира, где участвовал ирландец с предварительно положительным диагнозом (Подробности)

В Мурманской области из-за коронавируса верующих попросили не касаться предметов во время служб. Также временно приостановлены паломнические поездки (Подробности)

В Мурманске нашли моряка с подозрением на коронавирус, который сбежал из обсерватора.Мужчина отказался лежать в больнице (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU