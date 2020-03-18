В колониях и СИЗО Мурманской области из-за COVID-19 отменили все свидания
Волна мер и ограничений в связи с пандемией коронавируса докатилась и до мест не столь отдаленных. Напомним: в Мурманской области выявлен предварительно положительный результат анализа на COVID-19 у шахматиста из Ирландии, приехавшего на ежегодный международный турнир.
- С 16 марта и до особого указания в исправительных колониях и следственных изоляторах приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий. Также в учреждения категорически запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой и лиц, прибывших в течение последних 14 суток из стран с неблагополучной эпидситуацией, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.
Осужденных и подследственных же с симптомами заболевания или подозрений на новую короновирусную инфекцию будут госпитализировать в государственные и муниципальные больницы. В ведомстве просят родственников подопечных УФСИН отнестись с пониманием к этим ограничениям.
Фото: правительство Мурманской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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