В Мурманской области из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

16 Март 2020 2020-03-16T18:38:29+03:00

Моряки, вернувшиеся из стран с коронавирусом, должны будут оставаться на судах. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Все новые меры безопасности вводятся в Мурманской области из-за коронавируса. Сейчас в регионе нет ни одного больного, но у ирландца, приехавшего на международный шахматный турнир в Мурманск, предварительно положительный результат анализа.

Из-за непростой ситуации в регионе запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек, школьники ушли на досрочные каникулы с 17 по 31 марта, отменяются спектакли и концерты. По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса введен режим повышенной готовности.

- По итогам заседания оперативного штаба введен запрет на сход на берег для моряков, прибывших из эпидемиологически неблагополучных стран, - уточнили в правительстве Мурманской области. - Гражданам, прибывающим их КНР, Кореи, Италии, Финляндии, Ирана, Франции, Великобритании, Швейцарии, США, Испании, Норвегии проходить 14-дневную изоляцию на дому.

НА КПП на границе с Норвегией (она сейчас закрыта) и Финляндией будут размещены информационные стенды о коронавирусе. Работодателям рекомендуют не отравлять работников в заграничные командировки, а заболевших ОРВИ и другими вирусными и инфекционными болезнями сотрудников без раздумий отправлять на больничный.

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ИСТОЧНИК KP.RU