В Хибинах из-за метели заблудились 10 туристов на снегоходах
Разыгравшаяся в пятницу 13 метель принесла северянам немало неприятностей. Напомним: на Восточно-Объездной дороге в Мурманске произошла массовая авария – перед съездом на улицу Кооперативную столкнулись от 15 до 18 «железных коней», один человек пострадал.
Однако не только автомобилисты потеряли ориентиры на дороге, метель закружила и группу туристов в Хибинах.
- Вечером 13 марта поступило сообщение, что в окрестностях перевела Умбозерский из-за бурана заблудилась группа туристов из 10 человек на снегоходах. Спасатели отправились в указанную точку, разыскали путешественников и вывели их к контрольно-спасательном посту «Куэльпорр», - сообщает Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Хорошо то, что хорошо кончается. Даже страшно представить, каково пришлось бы заплутавшим в горах туристам в такую погоду, если бы не спасатели.
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