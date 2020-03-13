2020-03-13T14:05:48+03:00
Происшествия

В массовой аварии на объездной дороге в Мурманске пострадал один человек

Водитель такси, угодивший под фуру, родился в рубашке
Елена МОЛОДЦОВА
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Водитель такси смог в последний момент увернуться от удара. Фото: Иван АндроновВодитель такси смог в последний момент увернуться от удара. Фото: Иван Андронов
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Такого не ожидал никто, несмотря на разыгравшуюся в Заполярье метель. Напомним: на Восточно-объездной дороге в Мурманске произошла массовая авария – буквально на ровном месте столкнулись, по разным данным, от 15 до 18 машин.

- Поступила информация об одном пострадавшем. Точных данных о его возрасте и степени полученных им травм пока нет, - сообщила последние новости начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Собственно говоря, пока не уточняется и из какой машины пострадавшей. Судя по появившемся в социальных сетях фотографиям, больше всего в этом ДТП досталось такси, которое угодило под фуру.

- [Люди] из такси, которое в хлам, говорят, что видели машины на аварийках, а фура появилась из неоткуда... Но это все бред, потому что фура была в левом ряду, значит, он объезжал других столкнувшихся. Таксист просто прозевал момент. Началось все не с них, а с других машин, которые побились не так сильно перед началом спуска, где подъемники над дорогой, - рассказывает подробности мурманчанин Илья Петрушков.

Кстати, участников этой аварии могло быть и гораздо больше, но водители столкнувшихся машин сделали все возможное, чтобы предупредить едущие следом автомобили.

- Хочу сказать большое спасибо молодому человеку, который за несколько метров до этой аварии махал руками, пытаясь нас остановить. Если бы не вы, машин было бы гораздо больше! Спасибо вам большое! Я сама чуть туда не попала, - благодарит в соцсетях мурманчанка Оксана Ярема.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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