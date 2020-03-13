2020-03-13T12:22:26+03:00
Общество

Из-за сильной метели закрыли автоподъезд к Заозерску

А скоро грозятся перекрыть и дорогу на побережье Баренцева моря
Елена МОЛОДЦОВА
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Непогода накрыла и Мурманск.Непогода накрыла и Мурманск.Фото: Антон ЗАБИРОВ
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Заметает зима, заметает... то, что успело оттаять короткой весной. Обещанная синоптиками метель расправила свои крылья на северо-западе Мурманской области.

Напомним: непогода обрушилась на Печенгский район еще утром. Там от греха подальше отменили уроки в школах и перекрыли дорогу Заполярный – Сальмиярви и участок федеральной трассы. Однако метель продолжает набирать обороты…

- Ветер там [Печенгский район] уже развернулся и усилился. Мурманску в ближайший час-полтора можно этого ожидать. Ветер усилится резко и сильно сразу после разворота, никакого постепенного разгона не будет, - предупреждают в группе «Погода в Мурманске».

По данным Муранского УГМС, уже в 11.00 порывы в областном центре достигали 13-21 метра в секунду. И это не могло не сказаться на движении трансопрта.

- С 10.00 закрыт автоподъезд к городу Заозерску с 0 по 16 километр, а также федеральная трасса «Кола» на участке с 1408 по 1510 километр из-за сильного ветра, снега, метели и плохой видимости, - предупреждает Мурманскавтодор.

Дорога Кола – Серебрянская ГЭС пока открыта, но это временно. По информации Мурманскавтодора, перекрыть ее планируется с 14.00, но если трассу переметет раньше, то время вполне может измениться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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