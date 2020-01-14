В лесу Мурманска спасали двух заблудившихся лыжников

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:00:07+03:00

Спасатели отправились в путь на снегоходах, чтобы спасти мурманчан. Фото: Северо-Западный РПСО

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Заблудиться зимой в лесу не самое лучшее приключение в жизни. И замерзнуть можно запросто, особенно в Кольском крае, и кушать нечего кроме снега. Так, жители Мурманска попали в подобную ситуацию, отправившись кататься на лыжах после новогодних праздников.

- Поздним вечером 13 января спасателям мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра поступила информация, что в лесу за Восточно-объездной дорогой заблудились мужчина и женщина, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Спасатели на двух снегоходах нашли потерявшихся лыжников в целости и сохранности, эвакуировав их к месту стоянки автомобиля. Медицинская помощь северянам не потребовалась.

Напомним: последний раз в Мурманской области спасали заблудившихся рыбаков на озере Хутоявр - они попали в беду еще прошлой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU