2019-10-15T10:19:47+03:00
Общество

В Мурманской области заблудившегося рыбака искали в ледяных полях и с вертолета

А на озере Хутоявр спасли четырех мужчин, перевернувшихся на лодке [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Рыбаки попали в беду в непростых погоднных условиях. Фото: Мурманский АКАСЦРыбаки попали в беду в непростых погоднных условиях. Фото: Мурманский АКАСЦ
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Разве холод, дождь или снег остановят настоящих любителей рыбалки? Мужчины не боятся капризов погоды, а вот за них боятся родные. Особенно когда уехавшие на природу перестают выходить на связь.

Так, 11 октября спасателям поступила информация, что на озере Паий-Аккъяур Печенгского района заблудился рыбак. На его поиски вышли в 5.50, а в 3 утра субботы к коллегам присоединилась группа усиления.

- Если первая группа прошла на лодке от Приречного до Паий-Аккъяура по чистой воде, то второй местами пришлось пробиваться через ледяные поля на 38-километровом водном маршруте. В поисковых работах, помимо спасателей, были задействованы волонтеры и вертолет Северного флота. Примерно в 15:30 12 октября мужчина был обнаружен с воздуха и поднят на борт. Медицинская помощь не потребовалась, - рассказали в Мурманском АКАСЦ.

В воскресенье спасателям пришлось ехать на озеро Хутоявр, которое находится тоже в Печенгском районе. Здесь четыре рыбака перевернулись на лодке.

- По счастливому стечению обстоятельств, всем четверым удалось добраться до берега и найти убежище в рыбацкой избушке, однако самостоятельно выбраться оттуда они уже не смогли, - уточнили спасатели.

Мужчин нашли и доставили до машин, на которых они приехали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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