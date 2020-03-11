«Проверяйте погодные условия»: Блогер из Санкт-Петербурга дала советы тем, кто собирается посетить Териберку

11 Март 2020 2020-03-11T15:53:21+03:00

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Жемчужина Мурманской области неустанно манит к себе туристов со всего мира. Правда, пока главным поклонникам Териберки – китайцам въезд в Россию запретили из-за эпидемии коронавируса в Поднебесной,зато потянулись наши соотечественники.

Так, например, в начале марта побережье Баренцева моря посетила @dasharru – блогер из Санкт-Петербурга, которая пишет о путешествиях и еде. Девушка на собственно опыте убедилась в суровости Кольского края и дала советы тем, кто собирается повторить ее тревел.

- Если поедете зимой, проверяйте погодные условия. Из-за снега и ветра могут перекрыть дорогу. Это не значит, что она будет перекрыта «условно» и на кураже и хорошей машине вы можете попытаться проехать - и с большой вероятностью застрять, познакомиться с МЧС. Это значит, что ее натурально перекроет пост ГИБДД и вы никуда не уедете, - предупреждает путешественников @dasharru в своем Instagram.

dasharru это я в Териберке на Батарейском водопаде была, сейчас дома уже #teriberkarru #russiarru многослойность в одежде Териберка стайл - это когда зимние ботинки на меху и шерстяные носки из Ирландии, две пары колгот (обе термо, одни с начесом), одни термо-лосины, пижамные фланелевые штаны (которые совсем не планировали стать парадно-выходными), майка, термо-водолазка, простая водолазка, шерстяное платье, шерстяной свитер с высоким горлом, пуховичок, огромный шарф и как вишенка на торте - шикарнейший тулуп, собственность водителя нашего снегохода. в следующий раз все-таки куплю ватные штаны и не буду капустой. и обязательно балаклаву от ветра. в руке у меня чашка ледяной воды из замерзшего водопада, за мной - Баренцево море #териберка #teriberkatravel #россия #путешествияпороссии #madrussians #sheisnotlost #iamatraveler #fromrussiawithlove #north #барецевоморе #мурманск #iamatraveler #alwaysgo #passionpassport #gqtravelrussia #acnestudios #uniqlorussia #allsaints

В этом девушка и ее друзья убедились на собственном опыте, безнадежно опоздав на обратный рейс в Санкт-Петербург. А еще блогер подметила, что Териберка требует особой экипировки, а посему к следующему разу @dasharru обещала обзавестись ватными штанами и балаклавой.

Тем, кто собирается в автопутешествие на побережье Баренцева моря, не лишним будет познакомиться с советами члена Русского географического общества и профессионального гида Ильи Мельникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU