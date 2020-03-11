«Проверяйте погодные условия»: Блогер из Санкт-Петербурга дала советы тем, кто собирается посетить Териберку
Жемчужина Мурманской области неустанно манит к себе туристов со всего мира. Правда, пока главным поклонникам Териберки – китайцам въезд в Россию запретили из-за эпидемии коронавируса в Поднебесной,зато потянулись наши соотечественники.
Так, например, в начале марта побережье Баренцева моря посетила @dasharru – блогер из Санкт-Петербурга, которая пишет о путешествиях и еде. Девушка на собственно опыте убедилась в суровости Кольского края и дала советы тем, кто собирается повторить ее тревел.
- Если поедете зимой, проверяйте погодные условия. Из-за снега и ветра могут перекрыть дорогу. Это не значит, что она будет перекрыта «условно» и на кураже и хорошей машине вы можете попытаться проехать - и с большой вероятностью застрять, познакомиться с МЧС. Это значит, что ее натурально перекроет пост ГИБДД и вы никуда не уедете, - предупреждает путешественников @dasharru в своем Instagram.
В этом девушка и ее друзья убедились на собственном опыте, безнадежно опоздав на обратный рейс в Санкт-Петербург. А еще блогер подметила, что Териберка требует особой экипировки, а посему к следующему разу @dasharru обещала обзавестись ватными штанами и балаклавой.
Тем, кто собирается в автопутешествие на побережье Баренцева моря, не лишним будет познакомиться с советами члена Русского географического общества и профессионального гида Ильи Мельникова.
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ИСТОЧНИК KP.RU