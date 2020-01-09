Лайфхак как выбраться из снежного плена Териберки: два часа работы лопатой и грамотная организация движения

Зимой случается настоящий туристический бум для старинного поморского села Териберка, популярность которого после съемок знаменитого «Левиафана» Андрея Звягинцева с каждым годом все растет. На побережье Баренцева моря стремятся попасть как россияне, так и гости из Китая. При этом мало, кто из них задумывается, чем может закончиться такое путешествие дикарями.

С начала 2020 года дорогу Кола – Серебрянские ГЭС, которая ведет к знаменитой жемчужине Мурманской области, уже дважды закрывали из-за непогоды. В первый раз спасателям пришлось вызволять из снежного плена 23 автомобиля. А буквально вчера, 8 января, в белой непролазной каше увязли почти 60 машин. Но благодаря взаимовыручке и слаженным действиям туристы смогли выбраться с самой сложной дороги Заполярья.

Дорожно-снежное братство

- Мы встали около 15.00 из-за того, что китайцы на Land Rover не умели пользоваться полным приводом и ехали фактически только на одной оси. Они влетели в довольно большой перемет и просто закопались в нем, встав поперек дороги. Их попытался вытащить «КамАЗ», но из-за дорожных условий тоже стал буксовать, раскопал под собой лед и заблокировался, перегородив оставшуюся часть проезжей части, - рассказывает, как образовался затор на Серебрянке, член Русского географического общества и профессиональный гид в сфере активных туров Илья Мельников.

Следующие два часа он и остальные автомобилисты провели с лопатами в руках, выкапывая и расталкивая машины, пытаясь хоть как-то организовать информирование колонны и прекратить хаотичное движение. Разумеется, среди попавших в плен водителей находились и те, кто пытался объехать вставших на дороге «железных коней» или проскочить по встречной полосе. Странно, что не было желающих миновать затор по обочине. Спустя два часа Илье удалось урегулировать хаос.

Дорожное братство сплотилось в непростой ситуации и помогла выбраться всем застреявшим в непролазных териберских сугробах. Фото: Илья Мельников

- Мы переставили все внедорожники вперед колонны и разгребли полосу для проезда. Нам повезло, что было два реально хорошо подготовленных полноприводных авто, которые натропили дорогу, и потихоньку за ними начали выводить остальные машины: от самый высоких и мощных «железных коней» до кроссоверов, а потом и легковушек. В итоге сообща нам удалось вытащить из сугробов 60 машин. Большая часть из них буксовала, но мы большими толпами ходили выкапывали и выталкивали. Отрадно, что практически у всех были лопаты. Все были молодцы, - описывает хэппи-энд собеседник «КП».

А спустя еще буквально час дорогу на Териберку вновь закрыли больше чем на 12 часов.

Главные правила, как вести себя на Серебрянке

Советы профессионального и бывалого гида пригодятся тем, кто собирается в ближайшее время штурмовать побережье Баренцева моря. А, как показывает практика, любители экстрима найдутся обязательно.

1. Следите за прогнозами погоды: ветер сильнее 15 метров в секунду и сильный снегопад – ключевые факторы, вызывающие заносы.

2. Резина на автомобиле должна быть шипованная. Всесезонная и прилипайка не подойдут.

3. В машине обязательно должно быть экстренное снаряжение: металлическая снеговая лопата, трос, цепи на колеса, канистра топлива, расширенная аптечка, термос или горелка с котелком и газом, запас еды. Не помешают также спальник и налобный фонарик.

4. Если дорогу начало заметать, не останавливайтесь и идите на скорости 20-40 километров в час, иначе зароетесь. Будете гонять – рискуете улететь в кювет. Нет видимости – сбавьте скорость до 10-15 километров в час и ориентируйтесь по вешкам.

5. Если дорогу заметает, сбивайтесь в колонну, держа дистанцию 25-50 метров в зависимости от видимости. Вперед пустите самые проходимые полноприводные машины, за ними кроссоверы и далее низкие легковушки. Не бросайте колонну, пока не выберетесь на отворотку на Мурманск.

Если дорогу заметает, ни в коем случае не останаливайтесь - надо ехать медленно, но верно. Фото: Илья Мельников

6. Если у вас полноприводный автомобиль, видя большой затор, не пытайтесь объезжать остановившиеся машины. Ваши попытки быть умнее всех наверняка приведут к тому, что застрянете и перекроете участок дороги, по которому может пойти шнек. Остановитесь, выйдете из машины, оцените обстановку и посоветуйтесь с теми, кто застрял и только тогда принимайте решение стоять или ехать.

Даже самые крутые внедорожники могут застрять, а ведь надо оставить проезд для шнека, который в случае чего придет вам на выручку. Фото: Илья Мельников

7. Если у вашего «железного коня» монопривод, то пристройтесь за внедорожником и идите за ними до самого Мурманска. Джипы – ваша единственная надежда, если застрянете. Совершенно точно, не надо их обгонять – увязните в следующем заносе и подъехавшие внедорожники просто спихнут вас на обочину. Зимняя дорога – царство внедорожников и с этим надо смириться!

8. Если вы все-таки застряли, то почти наверняка перегородили дорогу и скоро будете не один. Организуйте раскопки дороги, формируйте колонну и не забудьте при наличии связи сообщить на «большую землю», где вы и какова ситуация. Берегите топливо и ждите, пока вас вытащат. До цивилизации недалеко: если машина и печка работают – не пропадете!

- Сохраняйте спокойствие, помогайте попавшим в беду и соблюдайте скоростной режим! Всем хороших дорог! – желает Илья Мельников, который уже не раз оказывался в снежном плену и с честью из него выбирался.