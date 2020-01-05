Ничто не остановит: 23 автомобиля оказались в снежном плену по дороге к Териберке

В первые дни 2020 года погода не захотела радовать Мурманскую область: в Кольском крае разыгрался сильный порывистый ветер на пару со снегопадом. Северянам оставалось только сильнее укутаться в теплую одежду, спрятать свой нос от холода и сидеть дома с чашечкой горячего чая. Но любителям путешествий такой расклад оказался не по душе.

Так, некоторые автомобилисты решили отправиться в Териберку, и их не остановил тот факт, что дорогу к поморскому селу на время непогоды перекрыли.

- 4 января с 10.30 в связи с ухудшением метеоусловий - сильный ветер, плохая видимость - закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка, пока погода не улучшится, - предупредили в Мурманскавтодоре.

Запрет запретом, но многие туристы приехали в Мурманскую область на новогодние каникулы именно ради села, прославившегося благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". Ждать у небесной канцелярии милости могут не все - скоро уже каникулы закончатся и надо домой, а дорогу на Териберку бывает закрывают на недели. Поэтому рисковые северяне и туристы решили на личном авто все же пробраться в пункт назначения, несмотря на разбушевавшуюся метель и нулевую видимость на дороге.

В результате несколько групп машин оказались в самом настоящем снежном плену. Уборочная техника не могла к ним добраться. Спасти застрявших посреди дороги несчастных путешественников смогли только около полуночи 4 числа.

- В 23:58 на автоподъезде к Териберке из снега были вызволены несколько групп туристов. В сопровождении тяжелой дорожной техники 10 автомобилей прибыли в поморское село, еще 12 машин с пассажирами доставили в Мурманск. Пострадавших нет, - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Кольского района.

Бесстрашные туристы все равно поехали в поморское село, не заботясь о том, что дорогу перекрыли. Фото: vk.com/my_teriberka

На этом история не заканчивается. На следующий день вновь нашлись бесстрашные туристы, которые не стали учиться на ошибках других, и тоже поехали в Териберку, не обращая внимания на перекрытую дорогу. И это при том, что жители села в социальных сетях буквально умоляли гостей не ехать к ним.

- Утром 5 января ситуация повторилась. По данным ЕДДС Кольского района, не доезжая Териберского водохранилища, оказались заблокированными пять человек. Их машина увязла в снегу. К ним направлена дорожная спецтехника, - рассказали в администрации Кольской района.

Пока снежная стихия не утихнет, в Териберку и Туманный добраться будет нельзя. Дорогу закрыли как минимум до 21.00 5 января. Однако северяне упорно пытаются уехать из поморского села и ищут себе попутчиков в соцсетях. Но их все же пытаются призвать к адекватности.

- На улице видимость нулевая. Гуляла с собакой, в шаге от меня уже ничего не видно! Не рискуйте, пожалейте наших ребят дорожников, – взывает к здравому смыслу местная жительница Татьяна Неспанова.

Помимо этого в Териберке случилась и другая напасть – 3 и 4 января северяне остались без воды.

- Вода еле-еле текла уже вечером, а теперь ее просто не стало во всем поселке, - сетует в соцсетях северянка Ольга Зубкова.

К счастью, водоснабжение быстро вернули местным жителям.

- 4 января в 10.58 подача холодного водоснабжения в Териберке восстановлена в полном объеме. Причиной отключения стала воздушная пробка в насосе, которую уже устранили, - сообщили в ЕДДС по Кольскому району.

Будем надеяться, что непогода в маленьком уголке Кольского края на берегу Баренцева моря, куда все так упорно стремятся попасть, скоро утихнет, и все, кто хотел, смогут выбраться оттуда или наоборот, благополучно добраться до Териберки.