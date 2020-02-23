Путешественник из Волгограда поехал в заметенную снегом Териберку на мотоцикле «Днепр»

- Я давно мечтал побывать в Мурманске. Самая крайняя северо-западная точка России манила меня знаменитым северным сиянием и белоснежными просторами, а еще шансом отправиться в зимнее мотопутешествие и пересечь Полярный круг. Если честно, я до этого дважды пытался брать курс на Заполярье, но каждый раз по стечению обстоятельств оказывался в других уголках страны, - говорит мотопутешественник из Волгограда Стас Небожаев. – В этот раз я решил не предавать свою мечту и добраться-таки до Мурманска. Тем более, что и отпуск у меня выпал на зиму.

Подготовка

К слову, для молодого человека это не первый трип через всю страну. Минувшим летом он устроил заезд из Волгограда в Алтайский край через Памир, побывав в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. А потом решил сменить южную жару на настоящую снежную зиму. К новому путешествию он готовился тщательно и долго.

Для трипа на Крайний Север Стасу Небожаеву пришлось серьезно модернизировать своего верного «железного коня». К мотоциклу «Днепр» путешественник приделал кунг, который, по сути, является автономным жилым модулем, оборудованным датчиками дыма, угарного и углекислого газа. Кроме того, чтобы ехать было комфортно, на «железном коне» появились подогрев ручек и сидения, защита ног от грязи, а на колесах – резина с шипами в шесть рядов.

Для зимнего момтопутешествия нужна и соответствующая экипировка. Фото: Из личного архива Стаса Небожаева

- Мама растила нормального сына, а вырос я. И теперь ей приходится участвовать во всех моих авантюрах. Для трипа на север она сшила для меня снегоходный трехслойный комбинезон, жилет и перчатки с электроподогревом, мешок-сушилку для одежды, - делится подробностями мотопутешественник.

Курс на Север

Из солнечного Волгограда Стас Небожаев выехал 2 февраля и с первых километров испытал на себе все прелести зимнего мотопутешествия.

- Весь день я рубился либо по дождю, либо по снегопаду. Одежда, рассчитанная на зиму, а не на слякоть, не выдержала и стала мокнуть. Замотал ногу пакетом, подрубил подогрев рук, ног, жилетки и сиденья. Стало тепло. В итоге проехал Тамбов и встал на стоянке для отдыха, рядом с фурами, - описывает первый день своего трипа волгоградец.

Ночь тоже выдалась ненастная: ночь шел всю ночь, температура колебалась от +3 до +4 и все это при ветре почти 20 метров в секунду. Крыша кунга не прошла это испытание и начала протекать. К счастью, пока Стас искал окно в метеосводке, чтобы продолжить путь, его пригласил в гости мужчина, живущий в 60 километрах от того места, где экстремал встал на ночлег. Там в гараже мотопутешественник смог залатать крышу и внести еще несколько усовершенствований в свое обмундирование, а на следующий день продолжить путь.

В Тамбовской области Стас погостил у семьи Игоря, которые помогли ему с ремонтом кунга. Фото: Из личного архива Стаса Небожаева

Однако по дороге в Нижний Новгород Стаса ждали новые неприятности: перегорел общий предохранитель, оставив мотоциклиста только с головным светом, потом отказал подогрев одежды, а еще через какое-то время в баке кончился бензин. Добравшись до друзей, путешественник узнал, что на этом поломки не закончились: провернулась задняя цанга коляски, оборвало пару спиц на колесе и разорвало пластиковое крыло. В итоге в Нижнем Новгороде отважному молодому человеку пришлось прогостить четыре дня, которые он провел в поисках запчастей и за ремонтом «железного коня».

Места тут глухие

9 февраля Стас Небожаев покинул гостеприимный Нижний Новгродо и взял курс на Вологодскую область. После устранения всех недочетов ехать стало в кайф. Тем более, как выяснилось, езда зимой на шипованной резине и в нормальной экипировке ничем не отличается от осенней. А вот чем дальше на север, тем световой день становился ощутимее короче.

Мотоциклист дважды выезжал в Мурманск, но добраться смог только на третий раз. Фото: Из личного архива Стаса Небожаева

- Проехав Вологду, я направился на Вытегру, по глухой трассе А-119. Если ехать и не смотреть вверх, то ничего особенного. Но стоить поднять голову и тут же понимаешь, что ты пилишь сквозь лес. Высоченный лес! Попутки и встречные машины встречаются редко. Красота! Поземка переметает асфальт, местами наметая внушительные сугробы. В один такой я влетел. Мот развернуло под 90 градусов поперек дороги, и я был вынужден вспомнить навыки выхода из заноса. На скорости 60 километров в час, да с кунгом, кувыркаться очень не хотелось. Вырулил и, как ни в чем не бывало, - делится впечатлениями путешественник.

На ночевке его ждал неприятный сюрприз – отказался работать отопитель кунга. Чтобы отремонтировать его, Стасу пришлось бы сделать крюк в 180 километров в обратном направлении. Мотоциклист решил ехать дальше без него.

- Меня поразило, насколько сильно отличаются южные и северные деревни. Места в Вологодской области очень глухие. Едешь, вроде, деревня, три дома, один сгоревший, два других в землю вросли. Думаешь, не жилая, наверно. А потом всматриваешься, а в помутневших окнах свет горит. От такого зрелища аж до дрожи прошибает. Особенно, когда на 30 километров вокруг этой деревни больше ничего нет, - вспоминает Стас Небожаев.

После границы с Мурманской областью пошли сказочные места. Фото: Из личного архива Стаса Небожаева

Следующую ночь путешественник провел в гостинице в Медвежьегорске. И, признаться, был готов остаться еще на сутки. Собираясь в путешествие на Север, Стас подготовился к морозу, метели и даже урагану, но не к дождю. К счастью, распогодилось, и волгоградец, оседлав своего «железного коня», вновь двинулся в путь. Вся дорога шла по тайге. И мотоциклист смог оценить всю ее красоту даже этой слякотной зимой. А потом, несмотря на сгущающуюся темноту, решился на перегон Кемь – Лоухи.

- Я заправился под завязку и двинул в темноту. В темноту в прямом смысле слова. 178 километров, где нет ничего! Уже через 70 километров мот стало швырять из стороны в сторону. Я даже не сразу понял, в чем дело. Гололед! Лютая наледь при +2 градусах. Через 10 километров гололед сменился снегом, - описывает, наверное, самый трудный перегон за все путешествие Стас Небожаев.

Ну, здравствуй, Мурманск!

После ночевки на заправке в Лоухах путешественник двинулся в путь. Вскоре волгоградец добрался до стелы «Полярный круг», и, разумеется, сделал фото на память. А там и до границы с Мурманской областью рукой подать.

- Дальше пошли сказочные места. Елки, заваленные снегом, белая пелена, стелящаяся вокруг. Но ничего не сфотографировал, потому что дороги тут – это просто пробитая по сугробам двухколейка с интенсивным движением и отсутствием обочины и мест для остановки. Промок насквозь, с левого рукава вода текла ручьем, - не скупится на эмоции собеседник «КП». - Температура упала ниже нуля. И все это дело стало дубеть. После обеда больше, по сути, я не останавливался. Летел и летел к Мурманску.

Волгоградец мечтал пересечь Поялрный круг и ему это удалось. Фото: Из личного архива Стаса Небожаева

В Коле Стаса Небожаева ждал друг, который и приютил у себя, как сам себя величает волгоградец, мотобомжа. Достигнув промежуточной цели трипа, можно было и отдохнуть. Тем более, что дорога в такую вожделенную Териберку оказалась закрыта по погодным условиям. Однако путешественник времени зря не терял, гулял по городу и удивлялся гуляющим детям с ключами на веревочке, машинам, вмерзшим в сугроб, и реке Туломе, которая меняла направление течения и мелела на глазах.

Но непогода пробушевала недолго: через пару дней дорогу на Териберку открыли, и Стас снова оседлал своего «железного коня».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/762171" frameborder="0"></iframe> +1 мечта в копилку: Волгоградец пересек Полярный круг.Автор: Стас Небожаев! другой источник

- До развилки на Североморск-3 из-под наледи проглядывал асфальт, а потом дорога полностью стала представлять собой укатанный наст, походящий на нечто среднее между твердым снегом и гололедом. Тем не менее, мот уверенно ломил и в 10-12% подъемы, брал крутые повороты без срыва колес и без пробуксовок. Лесотундра сменилась голой тундрой. Вокруг лежала белая пелена. Глаза настолько замыливались, что кочки на дороге были неразличимы, - рассказывает о своем путешествие на побережье Баренцева моря Стая Небожаев. – У меня прямо детский восторг был. Метровые сугробы, белая пелена и вокруг никого. А в самой Териберке удивила смена погоды. Когда говорят, что на глазах поменялась. Тут на самом деле так. Заходил в дом – светило солнце. Вышел через три минуты – метель! Да такая, что дальше 10 метров не видно ничего. В общем, я нашел тут именно то, что искал. То самое состояние на душе!

Модернизирвоанный "Днепр" покорил даже порой недоступную дял машин Серебрянку. Фото: Из личного архива Стаса Небожаева

Мечта Стаса Небожаева исполнилась – он покорил не только Кольский полуостров, но и побережье Северного Ледовитого океана. Впереди дорога домой и долгие рассказы близким и друзьям о суровом, но таком прекрасном и сказочном крае.