Путешественник о поездке в Териберку во время метели: "Я заплакал от осознания, что мы смогли добраться сюда"
Побережье Баренцева моря манит туристов со всего света в любое время года, а зимой особенно. Правда, ослепленные желанием увидеть, по слухам, чудотворное северное сияние и бушующие воды Северного Ледовитого океана, они забывают, что с Крайним Севером шутки плохи.
Дорога к ставшей знаменитй после "Левиафана" Андрея Звягинцева Териберке коварна. Трассу протяженностью 120 километров зимой могут закрыть в любое время по погодным условиям.
Собственно говоря, именно так и случилось. 22 января дорогу Кола – Серберянские ГЭС закрыли в третий раз с начала 2020 года. Штормовой ветер и снег в считанные минуты скрыли накатанное направление сквозь бескрайнюю тундру от глаз водителей. А, значит, проехать в таких условиях нельзя даже на самом крутом и подготовленном внедорожнике – переметы слишком высокие, остановившуюся машину - метель превратит авто в сугроб за считанные минуты. Но все эти опасности не останавливают туристов и те, рискуя жизнью, пытаются добраться до такой вожделенной Териберки.
Несмотря на перекрытые дороги, находятся те, которые не обращает внимание на запреты. Фото: Александра Кампински
Риск – дело благородное
Тех, кто решил заглянуть в Териберку, несмотря на метель и штормовой ветер, ждали настоящие приключения.
- За два дня до нашей поездки дорога в Териберку была закрыта. Перед поездкой я уточнил, что с дорогой и можно ли проехать на легковушке. Ответ: не стоит. Снежный плен это вообще не смешно. Шансы остаться в тундре на ночь или быть спасенным, но остаться без машины, достаточно высокие. Такого сложного выбора в моей жизни еще не было. Но что-то внутри меня говорило, что ночевать я сегодня буду именно в Териберке, и я доверился этому ощущению, - делится своей историей пользователь Instagram Тимур Гафиулин.
Красоты поморского села притягивают и завораживают. Фото: Егор Никифоров
Уже после первых 30 километров от Мурманска на обледенелом повороте водитель ушел в свой первый занос на скорости 80 километров в час. К счастью, машину удалось выровнять. Через пару десятков километров в машину Тимура на встречке вылетел внедорожник, с которым удалось разминуться лишь чудом.
- Развернулись ли мы после этого? Нет. Возможно, зря. Доехав до поворота на Териберку, мы очутились на занесенной трассе. Встречались места, где две машины разъехаться бы не смогли и одна из них, или обе, точно бы застряли. Я пообещал себе, что успокоюсь лишь тогда, когда до поселка останется менее 5 километров. Но не смог. Отлегло, когда я увидел его очертания. Мы заехали в поселок и вышли сделать фото у знака. А потом я отошел и заплакал. От осознания, что смог и что с нами все в порядке, - говорит Тимур.
Другие путешественники, готовые идти на риск, тоже отметили, что погода в Мурманской области совсем распоясалась. Тем не менее, и они решили отправиться в путь, невзирая на невзгоды. Только уже обратно - из Териберки в Мурманск. А все потому, что в руках горели билеты на самолет.
- Это был настоящий квест! Приз для тех, кто выберется оттуда - не опоздать на самолет! Надежда была на то, что снега будет немного! Решили выезжать из поселка в семь утра. Позвонив в дорожную службу Териберки и узнав, что в тундре работает шнекоротор, на двух авто мы выдвинулись в сторону Мурманска. Первым поехал я на кроссовере, а за мной товарищ на более тяжелом автобусе на случай, если я застряну, чтобы он смог меня вытащить! - отметил пользователь Instagram Teriberkawithpasha.
Пока что история умалчивает, удалось ли бесстрашному автолюбителю благополучно добраться до заполярной столицы.
Чарующее место
Почему же туристы так рвутся в поморское село на краю Мурманской области даже сквозь бушующую метель? На то есть несколько причин. Например, здесь можно прокатиться на собачьей упряжке, заняться сноукайтингом (зимнее развлечение с буксировочным кайтом на снегу), вкусить блюда северной кухни – оленину, крабов, уху из морских гребешков. И, главное, посмотреть на чарующее северное сияние и побродить по берегу Северного Ледовитого океана.
Все это очень манит путешественников, которые ждут не дождутся встречи с Териберкой.
Однако даже инструкторы по сноукайтингу предпочли остаться дома, нежели ехать в такую погоду в село рыбаков.
- Дорога на Териберку с утра закрыта, ветер 15-20 метров в секунду, грейдер трудится во всю, а мы пока застряли в Мурманске, - отметили в Instagram-аккаунте kite.zhityarko.ru.
Увидеть северное сияние в Териберке хочет каждый турист. Фото: Евгений Молчановский
В общем, в Мурманской области хватает всех - и благоразумных людей, которые не хотят застрять по уши в сугробах, и тех, у кого жизненный девиз «Кто не рискует, тот не пьет шампанское».
ИСТОЧНИК KP.RU