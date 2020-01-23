Путешественник о поездке в Териберку во время метели: "Я заплакал от осознания, что мы смогли добраться сюда"

Побережье Баренцева моря манит туристов со всего света в любое время года, а зимой особенно. Правда, ослепленные желанием увидеть, по слухам, чудотворное северное сияние и бушующие воды Северного Ледовитого океана, они забывают, что с Крайним Севером шутки плохи.

Дорога к ставшей знаменитй после "Левиафана" Андрея Звягинцева Териберке коварна. Трассу протяженностью 120 километров зимой могут закрыть в любое время по погодным условиям.

Собственно говоря, именно так и случилось. 22 января дорогу Кола – Серберянские ГЭС закрыли в третий раз с начала 2020 года. Штормовой ветер и снег в считанные минуты скрыли накатанное направление сквозь бескрайнюю тундру от глаз водителей. А, значит, проехать в таких условиях нельзя даже на самом крутом и подготовленном внедорожнике – переметы слишком высокие, остановившуюся машину - метель превратит авто в сугроб за считанные минуты. Но все эти опасности не останавливают туристов и те, рискуя жизнью, пытаются добраться до такой вожделенной Териберки.

Несмотря на перекрытые дороги, находятся те, которые не обращает внимание на запреты. Фото: Александра Кампински

Риск – дело благородное

Тех, кто решил заглянуть в Териберку, несмотря на метель и штормовой ветер, ждали настоящие приключения.

- За два дня до нашей поездки дорога в Териберку была закрыта. Перед поездкой я уточнил, что с дорогой и можно ли проехать на легковушке. Ответ: не стоит. Снежный плен это вообще не смешно. Шансы остаться в тундре на ночь или быть спасенным, но остаться без машины, достаточно высокие. Такого сложного выбора в моей жизни еще не было. Но что-то внутри меня говорило, что ночевать я сегодня буду именно в Териберке, и я доверился этому ощущению, - делится своей историей пользователь Instagram Тимур Гафиулин.

Красоты поморского села притягивают и завораживают. Фото: Егор Никифоров

Уже после первых 30 километров от Мурманска на обледенелом повороте водитель ушел в свой первый занос на скорости 80 километров в час. К счастью, машину удалось выровнять. Через пару десятков километров в машину Тимура на встречке вылетел внедорожник, с которым удалось разминуться лишь чудом.

- Развернулись ли мы после этого? Нет. Возможно, зря. Доехав до поворота на Териберку, мы очутились на занесенной трассе. Встречались места, где две машины разъехаться бы не смогли и одна из них, или обе, точно бы застряли. Я пообещал себе, что успокоюсь лишь тогда, когда до поселка останется менее 5 километров. Но не смог. Отлегло, когда я увидел его очертания. Мы заехали в поселок и вышли сделать фото у знака. А потом я отошел и заплакал. От осознания, что смог и что с нами все в порядке, - говорит Тимур.

timurgafiulin ТЕРИБЕРКА Как мы туда добирались? За два дня до нашей поездки дорога в Териберку была закрыта. Перед поездкой я уточнил, что с дорогой и можно ли проехать на легковушки. Ответ: не езди. В тундре обещали сильный снегопад и заносы дороги. Утро перед поездкой я провел в очень сильных торгах с самим собой. Снежный плен это вообще не смешно. Проходящих мимо машин будет не просто мало, а ничтожно мало. Тем более способных вытащить нашу легковушку. Шансы остаться в тундре на ночь или быть спасенным, но остаться без машины достаточно высокие. Такого сложного выбора в моей жизни ещё не было. Но что-то внутри меня говорило, что ночевать я сегодня буду именно в Териберке, и я доверился этому ощущению. Проблема нашей машины заключалась в том, что мы проехали перед этим 7к км на зимней резине практически по голому асфальту и наверняка убили большую часть шипов. Последний до Териберки населённый пункт - закрытый город Североморск-3 в 80 км от Териберки. Но как оказалось, даже до него добраться не так просто. Спустя 30 км от Мурманска, на очередном обледенелом повороте, я ушёл в свой первый занос, на скорости 80кмч и на повороте меня снесло и мы летели прямиком с дороги. Времени оставалось немного, но машину удалось выровнять. И отправить в обратный занос. Машина ударилась багажником в снег на обочине и потеряла скорость. За счёт этого удалось остановиться. Следующая опасность ждала нас через пару десятков километров. Внедорожник на встречке также пошёл в занос и в какой то момент летел прямо в лоб нам. Чудом мы разминулись. Развернулись ли мы после этого? Нет. Возможно, зря. В дальнейшем состояние дороги ухудшалось. Доехав до поворота на Териберку (40км до посёлка) мы очутились на регулярно занесенной трассе. В некоторые моменты мы лежали пузом на снегу и ехали лишь за счёт ранее набранной скорости. Встречались места, где две машины разъехаться бы не смогли и одна из них или обе точно бы застряли. Я пообещал себе, что успокоюсь лишь тогда, когда до посёлка останется менее 5км. Но не смог. Отлегло лишь когда я увидел его очертания. Мы заехали в посёлок и вышли сфоткаться у знака. А потом я отошёл и заплакал. От осознания, что смог и что с нами всё в порядке.

Другие путешественники, готовые идти на риск, тоже отметили, что погода в Мурманской области совсем распоясалась. Тем не менее, и они решили отправиться в путь, невзирая на невзгоды. Только уже обратно - из Териберки в Мурманск. А все потому, что в руках горели билеты на самолет.

- Это был настоящий квест! Приз для тех, кто выберется оттуда - не опоздать на самолет! Надежда была на то, что снега будет немного! Решили выезжать из поселка в семь утра. Позвонив в дорожную службу Териберки и узнав, что в тундре работает шнекоротор, на двух авто мы выдвинулись в сторону Мурманска. Первым поехал я на кроссовере, а за мной товарищ на более тяжелом автобусе на случай, если я застряну, чтобы он смог меня вытащить! - отметил пользователь Instagram Teriberkawithpasha.

teriberkawithpasha Решил немного подробней, чем обычно рассказать о вчерашних приключениях в Териберке... Это был настоящий квест! Приз для тех, кто выберется от туда - не опоздать на самолёт! Начну с самого начала. Прогноз на 22/01 был, мягко говоря, не очень - 28м/с ветер, осадки и температура около 0 гр., но надежда была на то, что снега будет немного! Решили выезжать из посёлка в 07.00 утра. Позвонив в дор. службу Териберки и узнав, что в тундре работает шнекоротор, в количестве двух авто мы выдвинулись в сторону Мурманска . Первым поехал я на кроссовере, а за мной товарищ на более тяжёлом автобусе на случай, если я застряну, чтобы он смог меня вытащить To be continued... #teriberka #northen_lights #трансфер #тундра #tour #trip #teriberkawithpasha #край_земли #aurora_borealis #кольский_полуостров #териберка #мурманск51 #мурманская_область #север #баренцево_море #морская_рыбалка #north #северный_ледовитый_океан #travel #экскурсии #путешествия #transfer #arctic #охота_за_северным_сиянием #ураган #aurora_hunt #barents_sea #murmansk_live51 #прогулки_вдоль_побережья #arctic_ocean

Пока что история умалчивает, удалось ли бесстрашному автолюбителю благополучно добраться до заполярной столицы.

Чарующее место

Почему же туристы так рвутся в поморское село на краю Мурманской области даже сквозь бушующую метель? На то есть несколько причин. Например, здесь можно прокатиться на собачьей упряжке, заняться сноукайтингом (зимнее развлечение с буксировочным кайтом на снегу), вкусить блюда северной кухни – оленину, крабов, уху из морских гребешков. И, главное, посмотреть на чарующее северное сияние и побродить по берегу Северного Ледовитого океана.

kite.zhityarko.ru Мне нравится, когда в парке разные кайты. Они такие красивые, разноцветные... #ловцыветра #териберка #тундра #кайт #кайты #кайтинг #сноукайтинг

Все это очень манит путешественников, которые ждут не дождутся встречи с Териберкой.

Однако даже инструкторы по сноукайтингу предпочли остаться дома, нежели ехать в такую погоду в село рыбаков.

- Дорога на Териберку с утра закрыта, ветер 15-20 метров в секунду, грейдер трудится во всю, а мы пока застряли в Мурманске, - отметили в Instagram-аккаунте kite.zhityarko.ru.

Увидеть северное сияние в Териберке хочет каждый турист. Фото: Евгений Молчановский

В общем, в Мурманской области хватает всех - и благоразумных людей, которые не хотят застрять по уши в сугробах, и тех, у кого жизненный девиз «Кто не рискует, тот не пьет шампанское».