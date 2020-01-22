2020-01-22T09:10:41+03:00
Общество

«Ветер с ног сдувает»: Дорогу на Териберку снова закрыли

Проезд закрыт с 8.00 22 января
Елена МОЛОДЦОВА
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Дорогу закрыли, но отважные успели проскочить. Фото: Илья МельниковДорогу закрыли, но отважные успели проскочить. Фото: Илья Мельников
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В третий раз с начала 2020 года Териберка и Туманный остались в изоляции. Напомним: дорогу на побережье Баренцева моря закрывали уже дважды из-за метели. Но смельчаки все равно находятся – 5 января в снежном плену оказались 23 автомобиля.

О том, что перекрыть трассу Кола – Серебрянские ГЭС придется в третий раз, поговаривали еще накануне, 21 января.

- 22 января в районе дороги на Териберку ожидается мощное усиление ветра – до 28 метров в секунду. Есть большая вероятность перекрытия дороги, - предупреждала накануне Интернет-газета «Моя Териберка».

Прогноз сбылся в полной мере. Уже в 8.00 22 января Мурманскавтодор принял решение закрыть проезд по Серебрянки с 32 километра до Туманного и Териберки из-за сильного ветра, метели, переметов и плохой видимости.

Но выехать на дорогу смельчаки все же успели, мол, что в 7.00 трасса была еще открыта.

- Ребята, вы отчаянные! На улице света белого не видно. Ветер с ног сдувает, - описывает погоду в Териберке местная жительница Татьяна Неспанова.

По информации администрации Кольского района, рейсовый автобус с пассажирами, который выехал из Туманного в 7.00, успел пробиться и приближается к Мурманску. Тяжелая уборочная техника Мурманскавтодора находится на переметаемом участке. Расчистка дороги начнется после того, как метель стихнет и улучшится видимость.

Напомним: тем, кто собирается ехать в поселок, дали советы, как не попасть в снежный плен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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