2020-01-08T20:52:37+03:00
Происшествия

Ветер и снег с дождем: Дорогу на Териберку перекрыли второй раз с начала 2020 года

Проезд был открыт всего полтора суток
Елена МОЛОДЦОВА
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Небольшой перемет превратился в снежный плен для нескольких машин. Фото: "Моя Териберка"Небольшой перемет превратился в снежный плен для нескольких машин. Фото: "Моя Териберка"
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Еще накануне синоптики прогнозировали в Мурманской области оттепель, а вместе с ней интенсивный мокрый снег и порывистый ветер. Северяне знают, что это идеальные условия для того, чтобы поселки на побережье Баренцева моря вновь оказались в изоляции.

Еще днем автомобилистам, волею судьбы оказавшимся на трассе Кола – Серебрянские ГЭС пришлось взяться за лопаты – проезжую часть перегородил перемет. Однако справиться со снегом руками не получилось – несколько машин уже два часа ждут снегоуборочную технику, которая вызволит их из снежного плена.

- 8 января с 20.00 в связи с ухудшением погодных условий: усилением ветра и снега с дождем и значительным ухудшением видимости закрыт проезд по дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезда к селу Териберка до улучшения погодных условий, - сообщает Мурманскавтодор.

Ориентировочно погода должна улучшиться к 9.00 9 января, но какие планы у природы человеку не ведомо.

Напомним: это уже второе перекрытие этой трассы с начала 2020 года. В прошлый раз Териберка и Туманный провели в изоляции почти двое суток, а спасателям пришлось вызволять из снежного плена 23 автомобиля. С тех прошло полтора суток, и дорогу пришлось перекрыть опять.

- Раньше всегда так ездили: если перемет небольшой, то копали и проезжали. Но самое главное в плохую погоду вечером, особенно после 20.00 никто не лез на дорогу, если на ней нет снегоуборочной техники, - делится опытом Александр Федосеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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