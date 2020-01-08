И снова оттепель: В Мурманской области обещают мокрый снег и сильный гололед

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:40:14+03:00

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У природы нет плохой погоды. Поэтому жители Кольского полуострова всерьез намерены отправиться на свой первый рабочий день наступившего годы в рыбацких костюмах и на коньках. А как по другому пережить капризы северной природы?

- Погоду на Кольском полуострове будут определять восточная периферия активных атлантических циклонов: ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки различной интенсивности, порывистый ветер, повышение температуры воздуха, - предупреждает Мурманский гидрометцентр.

На этот раз синоптики не ошиблись. Утром 8 января термометры дружно показали 0 … +1 почти во всех населенных пунктах Заполярья. Теплее всего пока в Ловозере, там воздух прогрелся аж до +2.

- Но это не единственная проблема. Циклон принесет с собой достаточно интенсивные осадки. Днем в виде мокрого снега, под вечер может проскочить и дождь. Уже утром 9 января ожидается переход в минус и как результат – город вновь, как и несколько дней назад, превратится в филиал Ледового дворца, - прогнозирует группа «Погода в Мурманске».

К слову, мокрый снег тоже несет в себе опасность. Из-за его отложений может быть нарушена работа электроснабжения из-за обрыва ЛЭП и транспорта: увеличения количества ДТП и перекрытие дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU