2020-02-24T10:15:50+03:00
Общество

В Ковдоре собирают деньги на памятник Николаю II

В данный момент нужны 70 тысяч рублей для постамента под бюст
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Бюст императора храму подарят бесплатно, но нужны деньги на постамент. Фото: vk.com/public79201190Бюст императора храму подарят бесплатно, но нужны деньги на постамент. Фото: vk.com/public79201190
Изменить размер текста:

В мае прошлого года аэропорту "Мурманск" официально присвоили имя Николая Второго. А теперь об увековечении памяти последнего императора задумались в Ковдоре.

- По благословению Митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана будет устанавливаться бюст святому императору Николаю II возле Свято-Успенского храма. И самое замечательное, что скульптурная мастерская Проекта "Аллея Российской Славы", поддерживая эту идею, на безвозмездной основе дарит бронзовый бюст императора! Половина пути уже пройдена и сейчас нам необходимо собрать 70 тысяч руб на постамент для самого бюста. Поэтому мы будем рады любой вашей посильной помощи для этого благого дела в прославлении нашего государя мученика Николая II, - рассказали в храме.

За тех, кто пожертвует деньги, помолятся на Литургии. Напомним: в Кандалакше собирают деньги на памятник Феодориту Кольскому. В Мурманске должен появиться памятник Полярной дивизии. А в Полярном уже открыли монумент Александру III.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе "Кола" столкнулись "ГАЗель" и Mersedes, двое погибших
В Ковдоре собирают деньги на памятник Николаю II
В Апатитах ВИЧ-инфицированный мужчина спал с несовершеннолетним
В Мурманске начали восстанавливать разрушенный взрывом бытового газа дом на улице Свердлова
Глава Кандалакши рассказал, как себя чувствует мальчик, которого закопали живым в снег
Источник: "Подросток из Кандалакши, который чуть не задушил 11-летнего мальчика, отравил чаем другого ребенка"
Для пострадавшего в аварии тренера хоккейного клуба "Северные хаски" собирают деньги на операцию
Подростка из Кандалакши, закопавшего ребенка в снег, отправили под стражу на два месяца
Водитель, устроивший аварию под Ковдором, погиб
В Мурманске сошедший с крыши снег оставил без света пять жилых домов
Глава Кандалакшского района: «Надеюсь, что у горожан хватит благоразумия не устраивать самосуд над подростком, закопавшем в снег ребенка»
Совсем не карликовая: установлено, сколько лет самой крупной березе в Хибинах
Жизни и здоровью мальчика из Кандалакши, которого задушили и закопали в снег, ничего не угрожает
Спустя 45 часов в Мурманской открыли дороги на Териберку, а еще через 12 часов – и между Заполярным и Сальмиярви
Министр транспорта России воочию оценил красоты Териберки и пообещал построить дорогу к ней за три года
Автомеханик из Апатитов угнал машину, которую ему отдали на ремонт
Мужчины из Мурманской области в среднем живут до 66 лет
Из мурманской больницы пропал пациент, нуждающийся в медпомощи
15-летний подросток из Кандалакши избил и попытался задушить 11-летнего мальчика
В стенах бывшего театра кукол в Мурманске появится Центр современного искусства
Четыре двойки в дате привлекли желающих обменяться кольцами в Мурманске
На выходных в Мурманской области ожидается оттепель
Юные хоккеистки из Мончегорска и Мурманска трижды стали победителями на Красной площади
В Управлении Федерального казначейства по Мурманской области прокомментировали информацию об обысках
Здание правительства Мурманской области признали объектом культурного наследия
В Апатитах проводят проверку по смерти 15-летнего подростка