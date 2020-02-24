В Ковдоре собирают деньги на памятник Николаю II

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:15:50+03:00

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В мае прошлого года аэропорту "Мурманск" официально присвоили имя Николая Второго. А теперь об увековечении памяти последнего императора задумались в Ковдоре.

- По благословению Митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана будет устанавливаться бюст святому императору Николаю II возле Свято-Успенского храма. И самое замечательное, что скульптурная мастерская Проекта "Аллея Российской Славы", поддерживая эту идею, на безвозмездной основе дарит бронзовый бюст императора! Половина пути уже пройдена и сейчас нам необходимо собрать 70 тысяч руб на постамент для самого бюста. Поэтому мы будем рады любой вашей посильной помощи для этого благого дела в прославлении нашего государя мученика Николая II, - рассказали в храме.

За тех, кто пожертвует деньги, помолятся на Литургии. Напомним: в Кандалакше собирают деньги на памятник Феодориту Кольскому. В Мурманске должен появиться памятник Полярной дивизии. А в Полярном уже открыли монумент Александру III.

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