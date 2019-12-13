Скульптор из Мурманска завершает создание памятника воинам Полярной дивизии

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-13T11:08:51+03:00

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Памятник воинам Полярной дивизии, на который в начале этого года собирали деньги всем городом, должны были установить в Мурманске еще к 9 мая этого года. Однако ко Дню Победы монумент возвести не успели.

Тем не менее, памятник почти закончен - сейчас началась подготовка к последней операции по его изготовлению - отливке из металла фигур. Известный скульптор из заполярной столицы Александр Арсентьев приехал в Смоленск, чтобы завершить изваяние.

- Только что мурманский скульптор прислал нам фотографию с мест творения. Рождается памятник воинов Полярной Дивизии! – делится радостью общественная организация содружества городов-героев «Мурманск - город-герой».

На отлитом из бронзы памятнике высотой в три метра запечатлены два воина. Один из них – солдат Красной Армии, а другой – доброволец из простых заполярных жителей. С оружием в руках они стоят плечом к плечу, а за их спиной – Кольский полуостров. Скульптор постарался максимально точно передать образ северян, учитывая даже определенное количество дырок в ремне или вида петлицы. Когда достопримечательность будет окончательно готова, ее установят в сквере Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев. Это планируется сделать к 9 мая следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU