В Мурманске начнут собирать деньги на памятник воинам Полярной дивизии
К грядущему Дню Победы в Мурманске должен появиться новый памятник - воинам Полярной дивизии. Причем он станет подарком еще и к 75-ю со дня освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.
Известно место, где установят достопримечательность, - в сквере Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев. Есть и эскиз, который, правда, еще планируют досмотреть. Работать над монументом будет известный мурманский скульптор Александр Арсентьев. Но вот денег на памятник пока нет.
Депутат горсовета Мурманска Михаил Белошеев предложил объявить о сборе средств как среди жителей областного центра, так и среди парламентариев, бизнесменов и руководителей различных учреждений и предприятий. Правда, пока точно не обговаривается, сколько будет стоить памятник.
Напомним, инициативу по его созданию выдвинула в феврале прошлого года городская общественная организация содружества городов-героев «Мурманск - город-герой».
ИСТОЧНИК KP.RU