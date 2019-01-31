2019-01-31T16:17:42+03:00
Общество

В Мурманске начнут собирать деньги на памятник воинам Полярной дивизии

Установить его планируют к 9 мая 2019 года
Мария ПАШЕНКОВА
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Для памятника выбрали место, эскиз, но денег пока нет. Фото: администрация города МурманскаДля памятника выбрали место, эскиз, но денег пока нет. Фото: администрация города Мурманска
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К грядущему Дню Победы в Мурманске должен появиться новый памятник - воинам Полярной дивизии. Причем он станет подарком еще и к 75-ю со дня освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

Известно место, где установят достопримечательность, - в сквере Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев. Есть и эскиз, который, правда, еще планируют досмотреть. Работать над монументом будет известный мурманский скульптор Александр Арсентьев. Но вот денег на памятник пока нет.

Депутат горсовета Мурманска Михаил Белошеев предложил объявить о сборе средств как среди жителей областного центра, так и среди парламентариев, бизнесменов и руководителей различных учреждений и предприятий. Правда, пока точно не обговаривается, сколько будет стоить памятник.

Напомним, инициативу по его созданию выдвинула в феврале прошлого года городская общественная организация содружества городов-героев «Мурманск - город-герой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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