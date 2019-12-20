В Кандалакше собирают деньги на памятник Феодориту Кольскому

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-20T08:13:24+03:00

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Полтора года назад в столице Заполярья открыли памятник Николаю Чудотворцу, а этой осенью установили монумент основателю города Александру III в Полярном. Теперь очередь за Кандалакшей. Там вознамерились увековечить память преподобного архимандрита Феодорита Кольского, просветителя лопарей и духовному основателю самого южного города Мурманской области.

К слову, такая идея появилась еще в 2006 году в рамках «Феодоритовских чтений», а сегодня получила благословение митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана. Планируется, что памятник святому установят в центре Кандалакши около гостиницы «Беломорье», где уже заложен камень. Дело осталось за малым – собрать деньги, а это, по приблизительным подсчетам, около 4 миллионов рублей.

- Созданием памятника займется православный скульптор Сергей Исаков. Для того, чтобы он начал работу, необходимо собрать 600 тысяч рублей. На эти деньги будет закуплена бронза. Остальные средства пойдут на приобретение остального материала и доставку монумента в Кандалакшу, - рассказывает настоятель Храма Иоанна Предтечи в Кандалакше иерей Валентин Маснев.

Согласно проекту, скульптуру Феодорита Кольского высотой три метра установят на полутораметровый постамент.

- Надеемся, что в реализации нашей инициативы примет участие вся область - все-таки это наш общий святой. Хотелось бы, чтобы каждый по мере сил и возможности принял участие в этом деле, – обратился к прихожанам отец Валентин.

Посильную сумму можно перечислить на специальную карту Сбербанка 2202 2016 2122 1114.

ИСТОЧНИК KP.RU