В Полярном открыли памятник основателю города Александру III

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-30T12:41:45+03:00

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Вместе - любое дело по плечу! Это в очередной раз доказали жители Полярного. Напомним, благочинный церквей Александровского округа и настоятель храма Святого Николая Чудотворца Сергий Мищенко предложил установить памятник императору Александру III. Прихожанам инициатива понравилась, и они в короткие сроки собрали 300 тысяч рублей и успели к 120-летию родного города изготовить бюст и доставить его из Симферополя в Полярный. А в минувшее воскресенье, 29 сентября, состоялось открытие монумента. Благословить и освятить памятник Александру III приехал епископ Североморский и Умбский Тарасий.

- Сердечно благодарю вас за ваше доброе соработничество в деле установления памятного бюста императору Александру III, - обратился к прихожанам протоиерей Сергий Мищенко. – Пусть ваш добрый пример в благородном деле памяти наших славных предков вдохновит и других горожан на плодотворный труд по благоукрашению улиц и площадей нашего города.

Бюст самодержцу установили на площади перед храмом Святого Николая Чудотворца.

ИСТОЧНИК KP.RU