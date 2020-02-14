Жительница Мурманска два года назад ушла из дома и до сих пор не вернулась
Всегда радостно, когда уже через пару часов или дней после размещения ориентировки на поиск человека, он находится. Но бывают случаи, когда поиски длятся годами.
12 октября 2018 года 26-летняя Ксения Платонова вышла из дома в Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского и поехала на работу. Но там ее так и не дождались, не увидели девушку и дома.
Поиски начались сразу же, но вот прошло два года, а родные так и не представляют, где Ксения. Волонтеры искали девушку не только в Мурманске, но и в других населенных пунктах, например, в Выходном. Мурманчанку якобы не раз видели у дорог, но ни разу не удавалось выйти на ее след.
Напомним: в Мурманске также ищут 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек ранним утром ушел из гостей, но домой так и не дошел. Поиски на местности волонтеры поисковых отрядов организуют каждый день.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU