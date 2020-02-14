2020-02-14T11:20:34+03:00
Общество

Жительница Мурманска два года назад ушла из дома и до сих пор не вернулась

В Заполярье продолжаются поиски Ксении Платоновой
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Ксению Платонову ищут более двух лет. Фото: vk.com/murmanspas51Ксению Платонову ищут более двух лет. Фото: vk.com/murmanspas51
Изменить размер текста:

Всегда радостно, когда уже через пару часов или дней после размещения ориентировки на поиск человека, он находится. Но бывают случаи, когда поиски длятся годами.

12 октября 2018 года 26-летняя Ксения Платонова вышла из дома в Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского и поехала на работу. Но там ее так и не дождались, не увидели девушку и дома.

Поиски начались сразу же, но вот прошло два года, а родные так и не представляют, где Ксения. Волонтеры искали девушку не только в Мурманске, но и в других населенных пунктах, например, в Выходном. Мурманчанку якобы не раз видели у дорог, но ни разу не удавалось выйти на ее след.

Напомним: в Мурманске также ищут 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек ранним утром ушел из гостей, но домой так и не дошел. Поиски на местности волонтеры поисковых отрядов организуют каждый день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске подросток упал с крыши подсобки гимназии
На мосту через Кольский залив в Мурманске выключат свет
Пропавшего в Мурманске Валентина Шемякина ищут уже десятый день
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
Обновление Больничного городка в Мурманске поддержала Москва
В Мурманске на мусоросжигательном заводе горели 50 квадратных метров мусора
Администрация Мурманска выделит больше 9 миллионов рублей на снос 8 «деревяшек»
Жительница Мурманска два года назад ушла из дома и до сих пор не вернулась
Новый вице-губернатор возмущен качеством работы управляющих компаний в Мурманске и Североморске
В Североморске предприниматель получил грант на открытие детского сада и смог на этом незаконно нажиться
В Мурманской области запустили флешмоб в поддержку врачей #янеживотное
Житель Лоухов ради поездки к друзьям в Мурманскую область взломал гараж и украл электро-лобзик