Жительница Мурманска два года назад ушла из дома и до сих пор не вернулась

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:20:34+03:00

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Всегда радостно, когда уже через пару часов или дней после размещения ориентировки на поиск человека, он находится. Но бывают случаи, когда поиски длятся годами.

12 октября 2018 года 26-летняя Ксения Платонова вышла из дома в Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского и поехала на работу. Но там ее так и не дождались, не увидели девушку и дома.

Поиски начались сразу же, но вот прошло два года, а родные так и не представляют, где Ксения. Волонтеры искали девушку не только в Мурманске, но и в других населенных пунктах, например, в Выходном. Мурманчанку якобы не раз видели у дорог, но ни разу не удавалось выйти на ее след.

Напомним: в Мурманске также ищут 19-летнего Валентина Шемякина. Молодой человек ранним утром ушел из гостей, но домой так и не дошел. Поиски на местности волонтеры поисковых отрядов организуют каждый день.

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