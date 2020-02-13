В Мурманске горит мусоросжигательный завод

13 Февр. 2020 2020-02-13T21:28:58+03:00

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13 февраля стал днем пожаров в Заполярье. Весь день северяне пристально следили за событиями происходящими в Коле. Напомним: там около пяти утра загорелся цех деревообработки. Огнеборцы прибыли через 4 минут, но пламя уже полыхало на площади 900 квадратных метров, а кровля обрушилась у них на глазах. Сложность заключалось в том, что помещение было заполнено древесиной, лаками, клеем и красками – материалами, которые «красный петух» крайне любит. К счастью, огонь удалось быстро локализовать, но вот ликвидация не объявлена до сих пор.

Вечером 13 февраля по тревоге были подняты пожарные Мурманска.

- Домостроительная, 34, пожар. Спецслужбы на месте, - такой пост появился в 20.35 в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Оказалось, что огонь вспыхнул на мусоросжигательном заводе. Представить, чем это грозит, если пламя удастся вырваться из-под контроля, не трудно.

- Возгорание потушили еще до приезда пожарных. Горела какая-то мелочь, - сообщил «КП» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

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ИСТОЧНИК KP.RU