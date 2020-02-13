2020-02-13T17:53:28+03:00
Происшествия

Тушение пожара в Коле осложняется горящими в цехе древесиной, лаками и красками

Есть две версии случившегося ЧП [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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В коле идет проливка конструкций сгоревшего склада. Фото: МЧС по Мурманской областиВ коле идет проливка конструкций сгоревшего склада. Фото: МЧС по Мурманской области
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Спустя 12 часов после того, как в цехе деревообработки вспыхнул огонь, пожарные продолжают работать на месте возгорания. Напомним: сообщение о вспыхнувшем складе на станции Кола поступило в 4.55 13 февраля. Уже тогда площадь пожара оценивалась в 900 квадратных метров.

- Пожару сразу же был присвоен повышенный номер 1БИС. Тушение осложнено огромным количеством горящего материала, поскольку в помещении велось деревопроизводство. Цех был полностью заполнен древесиной, лаками, клеем, красками, - рассказывает Александр Гринько, заместитель начальника пожарной части №20 по охране города Колы.

Первые расчеты прибыли на место уже через четыре минуты, но огонь уже охватил все здание – крыша обрушилась у них на глазах. Вероятно, пожар достиг таких масштабов потому, что цех не был оборудован пожарной сигнализацией. На данный момент открытый огонь локализован и идет проливка конструкций.

- В данный момент рассматриваются две причины случившегося возгорания: короткое замыкание в электрощите и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств, - отмечают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

В Коле горит цех деревообработки.Автор: МЧС по Мурманской области! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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