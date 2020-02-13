В Коле ликвидировали открытый огонь в цехе деревообработки

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:38:08+03:00

Огонь изрядно похозяйничал в цехе деревообработки в Коле. Фото: МЧС по Мурманской области

Изменить размер текста: A A

Пожарные продолжают работать на полыхающем складе в Коле. Напомним: огонь вспыхнул в доме №9 на улице Загородной в 4.55 13 февраля и быстро охватил все строение. К приезду пожарных пламенем были охвачены 900 квадратных метров, а крыша, не выдержав напора стихии, рухнула.

- В 12.12 объявлена ликвидация открытого горения по пожару в Коле, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

К слову, по информации спасательного ведомства, огонь хозяйничал на территории цеха деревообработки. Что ж, «красный петух» нашел максимально благоприятную среду. О причинах и ущербе, нанесенном пожаром, пока говорить рано. Огнеборцы еще приливают здание, и окончательная ликвидация пожара еще не была объявлена.

В прошлый раз причиной крупного пожара на мебельном складе в Коле стало короткое замыкание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU