2020-02-13T13:38:08+03:00
Происшествия

В Коле ликвидировали открытый огонь в цехе деревообработки

Пламя полыхало на 900 квадратных метрах
Елена МОЛОДЦОВА
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Огонь изрядно похозяйничал в цехе деревообработки в Коле. Фото: МЧС по Мурманской областиОгонь изрядно похозяйничал в цехе деревообработки в Коле. Фото: МЧС по Мурманской области
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Пожарные продолжают работать на полыхающем складе в Коле. Напомним: огонь вспыхнул в доме №9 на улице Загородной в 4.55 13 февраля и быстро охватил все строение. К приезду пожарных пламенем были охвачены 900 квадратных метров, а крыша, не выдержав напора стихии, рухнула.

- В 12.12 объявлена ликвидация открытого горения по пожару в Коле, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

К слову, по информации спасательного ведомства, огонь хозяйничал на территории цеха деревообработки. Что ж, «красный петух» нашел максимально благоприятную среду. О причинах и ущербе, нанесенном пожаром, пока говорить рано. Огнеборцы еще приливают здание, и окончательная ликвидация пожара еще не была объявлена.

В прошлый раз причиной крупного пожара на мебельном складе в Коле стало короткое замыкание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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