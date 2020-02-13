В Коле ликвидировали открытый огонь в цехе деревообработки
Пожарные продолжают работать на полыхающем складе в Коле. Напомним: огонь вспыхнул в доме №9 на улице Загородной в 4.55 13 февраля и быстро охватил все строение. К приезду пожарных пламенем были охвачены 900 квадратных метров, а крыша, не выдержав напора стихии, рухнула.
- В 12.12 объявлена ликвидация открытого горения по пожару в Коле, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.
К слову, по информации спасательного ведомства, огонь хозяйничал на территории цеха деревообработки. Что ж, «красный петух» нашел максимально благоприятную среду. О причинах и ущербе, нанесенном пожаром, пока говорить рано. Огнеборцы еще приливают здание, и окончательная ликвидация пожара еще не была объявлена.
В прошлый раз причиной крупного пожара на мебельном складе в Коле стало короткое замыкание.
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