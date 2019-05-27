Пожар под Мурманском: из-за полыхающих складов едва не взорвался бензовоз

Утро 27 мая явно не задалось для владельца двух складов в переулке Желтая гора в Коле, что недалеко от Мурманска. Напомним, в 8.40 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре, густой дым от которого был хорошо виден из любой точки города.

- Я как раз проезжал мимо на грузовике. Мне было хорошо видно, как из железного полукруглого ангара со всех щелей повалил белый дым, открытого огня тогда еще не было, - рассказывает очевидец Алексей Марьинских.

На место незамедлительно прибыли 45 пожарных и 11 единиц техники. Им довольно быстро удалось справиться с огнем, но спасти объятые пламенем здания уже было нельзя.

- На данный момент пожар локализован. На его тушение съехались не только подразделения из Колы, но и из Кильдинстроя, Зверосовхоза и Мурманска. По предварительной информации, огонь бушевал на площади 800 квадратных метров. Оба здания складов выгорели полностью, крыша рухнула. Предположительно внутри находилась мебель, - сообщил «КП» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Однако, как выяснилось, последствия могли быть гораздо серьезнее. Дело в том, что рядом с полыхающими складами стоял бензовоз, по словам очевидцев, цистерна которого была полностью заправлена топливом. Пожарные вовремя успели оттянуть взрывоопасный автомобиль и облить его водой.

Катастрофу удалось предотвратить. Сейчас сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП до полной ликвидации пожара.