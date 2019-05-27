Под Мурманском полыхают два склада

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-27T09:54:55+03:00

У пожарных вряд ли получится отвоевать у огня два склада на Желтой горе в Коле.

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Густой белый дым заметили мурманчане в разных точках столицы Заполярья. Пожар произошел на Желтой горе в Коле

- В 8:43 27 мая поступило сообщение о пожаре в районе автокольца при въезде в город Кола. Загорелись два склада в переулке Желтая гора. Владелец помещений устанавливается, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области. – На месте работают 45 огнеборцев и 11 единиц техники.

Но справиться с огнем у пожарных пока не получается. Очевидцы рассказывают, что дымом заволокло пролегающую рядом дорогу, а на голову падают угли. Так что зевакам стоит отойти подальше.

- Вспыхнуло сразу. Где- то в 8:40. Я как раз с собакой недалеко гуляла. Повалил густой белый дым. И все заволокло, - делится впечатлениями северянка Галина Ананич.

Предварительная площадь пожара 40 на 20 метров. Сейчас огнеборцы стараются локализовать разбушевавшееся пламя.

ИСТОЧНИК KP.RU