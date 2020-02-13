900 квадратных метров: В Коле у горящего склада рухнула крыша

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:04:36+03:00

Здание было деревянным и не выдержало натиска огня

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Не везет в последнее время складам в Коле. Напомним: в мае в переулке Желтая гора полыхал мебельный склад – тогда огонь охватил 800 квадратных метров. На его ликвидацию пожарным понадобилось 11 часов.

На этот раз беда случилась на улице Заводской утром 13 февраля.

- Сообщение о пожаре на складе в Коле появилось в 4.55. Огонь охватил дом №9 на улице Заводской на площади 900 квадратных метров. На место выехали 26 человек личного состава и 6 единиц техники, - сообщает пресс-служба МЧС по Мурманской области.

Уже к 8.27 пожарным удалось локализовать возгорание и ликвидировать открытый огонь. Однако к тому моменту крыша здания рухнуло. Деревянное строение оказалось плохой степени огнеустойчивости. К счастью, на момент пожара на складе никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

Что хранилось на горящем складе и почему он вспыхнул этим утром, еще только предстоит выяснить.

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