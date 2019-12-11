В МЧС назвали причину крупного пожара на мебельных складах в Коле

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-11T14:29:21+03:00

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Наверное, разбушевавшийся в Коле в конце мая пожар стал одним из самых крупных в Мурманской области в уходящем году. Напомним: в 8.40 27 мая поступило сообщение о том, что в переулке Желтая гора загорелись склады. Дым от объявшего их пламени был хорошо виден с любой точки Мурманска. Прибывшие незамедлительно на место 45 пожарные и 11 единиц техники 11 часов боролись с огнем и смогли предотвратить взрыв, поскольку в непосредственной близости к горящим мебельным складам оказался припаркован бензовоз. В итоге огонь уничтожил два склада на площади 800 квадратных метров. Только через полгода удалось в МЧС выяснили, что стало причиной крупного ЧП.

- По результатам экспертизы, мебельные склады в Коле загорелись из-за короткого замыкания, - сообщи начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Увы, искра попала в благодатную почву – мебель вспыхнула в мгновение ока. Конечно, из-за ЧП произошел сбой в работе популярного Интернет-магазина. Но сегодня его покупатели об этом уже и думать забыли.

ИСТОЧНИК KP.RU