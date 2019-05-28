2019-05-28T11:57:15+03:00
Происшествия

Из-за пожара в Коле северяне получат заказанную мебель не раньше июля

Возгорание на складах огнеборцам удалось ликвидировать спустя 11 часов
Елена ЧУМАКОВА
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Пожарные боролись с огнем 11 часов и победили.Пожарные боролись с огнем 11 часов и победили.
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Как полыхали два склада в переулке Желтая гора в Коле, кажется, видел весь Мурманск и окрестные поселки – густой черный дым поднимался высоко надо городом. Напомним, возгорание произошло в 8:37 27 мая в ангарах с мебелью. На место тут же прибыли 45 огнеборцов и 11 единиц техники. Локализовать пожар им удалось только спустя несколько часов, а вот окончательно угомонить разбушевавшуюся стихию получилось только к вечеру. 11 часов огнеборцы воевали с пламенем и победили.

- В 19:20 была объявлена ликвидация пожара. На месте работали восемь пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет, - сообщил в пресс-службе МЧС по Мурманской области

Склады с мебелью сгорели дотла и, разумеется, это не могло не сказаться на выполнении заказов мебельной фабрикой.

- Вчера, 27 мая, у нас сгорел склад! На данный момент мебели в наличии нет. Мы надеемся на понимание со стороны наших покупателей. Сейчас новые заказы принимаются только на 10 июля. К этой же дате будет поставлена вся мебель по уже принятым заказам, которая и сгорела во время пожара. Магазин работает в обычном режиме, - сообщает сайт популярного Интернет-магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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