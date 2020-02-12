2020-02-12T08:55:30+03:00
Общество

Мурманское морское пароходство не стали банкротить

Не в первый раз суд отказал истцам в желании призвать к ответу задолжавшую компанию
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Мурманское морское пароходство не раз пытались признать банкротом. Фото: архив "КП"Мурманское морское пароходство не раз пытались признать банкротом. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Если сказать, что у Мурманского морского пароходства дела идут не очень, то это будет слишком мягко. Некогда процветающая компания сейчас в долгах как в шелках. Ее суда стоят в разных частях света из-за финансовых проблем, а часть флота уже ушла с молотка. Помимо этого ее сотрясают скандалы, связанные с уголовными делами бывших и действующих руководителей.

Еще одна ложка дегтя - бесконечные суды. Кредиторы пытаются выбирать у пароходства свои деньги. Например, в суд обратился Сбербанк. Также не раз компанию пытались признать банкротом, но все безуспешно. Вот и очередная тяжба закончилась поражением. В апреле прошлого года с заявлением о признании несостоятельным в Арбитражный суд Мурманской области обратилась индивидуальный предприниматель Елена Деарт. Пароходство задолжало ей почти 800 тысяч рублей.

Правда, пока шло разбирательство, Деарт уступила долг компании АО «Трест Мурманскморстрой» и допустила ошибку в документах: новому кредитору надо было сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования. А этого не сделали.

- Должником в материалы дела представлено уведомление АО «Трест Мурманскморстрой» о переходе к нему прав требования к ПАО «ММП», и в этом уведомлении не содержится предложение о погашении задолженности, из чего можно сделать вывод об осведомленности нового кредитора относительно положения должника, - говорится в материалах дела.

Поэтому суд не стал банкротить пароходство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спустя 8 часов дорогу в Териберку и Туманный вновь закрыли
Мурманское морское пароходство не стали банкротить
В Мурманской области проверят, доплачивают ли учителям и медикам
Реконструкцию драмтеатра в Мурманске завершат до конца 2020 года
Барбершоп Мурманска спровоцировал горожан девушкой в купальнике и балаклаве
Школьники из Апатитов толкнули 12-летнего друга под колеса машины
После жалобы главе Кандалакшского района мост в Лупче-Савино залатали
Изменилось расписание движения автобусов и троллейбусов Мурманска
Алексей Веллер прокомментировал массовую панику вокруг коронавируса
«Мурманэнергосбыт» предупреждает о некорректных счетах за отопление и горячую воду
«Идет на поправку»: Надои в совхозе «Тулома» выросли в полтора раза
В Апатитах недостачу в 1,3 миллиона рублей топливная компания хотела повесить на сотрудников АЗС
Зеленый свет: Все дороги в Мурманской области открыли для проезда
Cтали известны подробности ДТП на дороге Снежногорск-Гаджиево
Мурманск установил исторический рекорд по атмосферному давлению
Хирург из Снежногорска, по вине которого погиб 16-летний юноша, обжалует обвинительный приговор
Соцсети: В Мурманске живодер, объявивший войну зоозащитникам, убил еще одну собаку
На "Яндекс.Картах" можно увидеть перекрытия на дорогах Мурманской области
Для поезда Мурманск-Симферополь хотят кардинально изменить расписание
Из-за непогоды дорогу на Териберку и Туманный закрыли в седьмой раз
Команда из Мурманска сыграет в Премьер-лиге КВН в марте
В Мурманске ищут 38-летнего мужчину, склонного к алкоголизму
Главная икона вооруженных сил России будет неделю гостить в Гаджиево
В Мурманской области обнаружили 11 несанкционированных свалок
Житель Мурманска напал на букмекеров, обокрав их почти на 400 тысяч рублей