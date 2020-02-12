Мурманское морское пароходство не стали банкротить

12 Февр. 2020 2020-02-12T08:55:30+03:00

Не в первый раз суд отказал истцам в желании призвать к ответу задолжавшую компанию

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Если сказать, что у Мурманского морского пароходства дела идут не очень, то это будет слишком мягко. Некогда процветающая компания сейчас в долгах как в шелках. Ее суда стоят в разных частях света из-за финансовых проблем, а часть флота уже ушла с молотка. Помимо этого ее сотрясают скандалы, связанные с уголовными делами бывших и действующих руководителей.

Еще одна ложка дегтя - бесконечные суды. Кредиторы пытаются выбирать у пароходства свои деньги. Например, в суд обратился Сбербанк. Также не раз компанию пытались признать банкротом, но все безуспешно. Вот и очередная тяжба закончилась поражением. В апреле прошлого года с заявлением о признании несостоятельным в Арбитражный суд Мурманской области обратилась индивидуальный предприниматель Елена Деарт. Пароходство задолжало ей почти 800 тысяч рублей.

Правда, пока шло разбирательство, Деарт уступила долг компании АО «Трест Мурманскморстрой» и допустила ошибку в документах: новому кредитору надо было сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования. А этого не сделали.

- Должником в материалы дела представлено уведомление АО «Трест Мурманскморстрой» о переходе к нему прав требования к ПАО «ММП», и в этом уведомлении не содержится предложение о погашении задолженности, из чего можно сделать вывод об осведомленности нового кредитора относительно положения должника, - говорится в материалах дела.

Поэтому суд не стал банкротить пароходство.

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