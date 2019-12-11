Октябрьский суд Мурманска не смилостивился над учредителем Мурманского морского пароходства

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-11T15:22:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорогие картины, стоимость которых оценивается в тысячи долларов, антикварит, - чего только не нашли в московской квартире Николая Куликова, учредителя и председателя Совета директоров Мурманского морского пароходства.

Напомним, осенью у него дома прошли обыски, т.к. дела у компании пошли совсем плачевно, и правоохранительные органы увидели в этом вину руководителей. В первую очередь Куликова и бывшего генерального директора Алексея Глазунова. Их обвиняют в незаконном выводе из оборота компании 580 миллионов рублей. Деньги, которые должны были уйти государству как налоговые отчисления и выплаты в Пенсионный фонд, осели в карманах.

Сразу после задержания Николая Куликова увезли в Мурманск по месту нахождения компании, в которой произошли преступления. Октябрьский районный суд поместил учредителя под домашний арест на два месяца. На этой неделе срок закончился, поэтому суд снова рассматривал избрание меры пресечения. Фемида не смилостивилась - Куликов снова отправлен под домашний арест до 9 февраля.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU