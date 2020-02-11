2020-02-11T16:14:35+03:00
Общество

«Идет на поправку»: Надои в совхозе «Тулома» выросли в полтора раза

Директор предприятия смотрит в будущее с оптимизмом и настроена на успех
Елена МОЛОДЦОВА
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Коровы стали выглядеть гораздо лучше, а это ли не свидетельство, что все идет на лад?! Фото: Правительство Мурманской областиКоровы стали выглядеть гораздо лучше, а это ли не свидетельство, что все идет на лад?! Фото: Правительство Мурманской области
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Еще полгода назад казалось, что для старейшего сельскохозяйственного предприятия Мурманской области наступил неминуемый конец. Приехавшего в «Тулому» главу региона Андрея Чибиса ждали полуголодные коровы.

Предприятие стали реанимировать: выделили субсидию, нашли нового директора Светлану Доголеву, и дело пошло. За последние четыре месяца надои молока на одну корову выросли в полтора раза – с 8 до 12 литров.

- Все просто: коров надо было кормить. Уже в январе я видела надои, которые должны быть ежемесячно. Сейчас мы подбираемся к этим цифрам, и уже можно говорить о самоокупаемости, - говорит директор совхоза «Тулома» Светлана Доголева.

Ее секрет прост – желание видеть успешным свое предприятие и навести порядок. По словам Светланы Анатольевны, люди в «Туломе» работают замечательные – поддержку коллектива она чувствует каждый день, а активы позволяют держаться на плаву даже в этой непростой ситуации. Однако коллеги советуют рано не радоваться – ведь впереди лето, которое сулит падение продаж из-за сезонного оттока северян и увеличение работы из-за посевной и уборочной кампаний

- Вот я и не загадываю, потому что не пережила лето. Хотя мне говорили, что сделать такие надои за столь короткий срок тоже невозможно, но получилось же. Лета боюсь, но уже увлеченно провожу мероприятия, чтобы оно меня не пугало, - говорит Светлана Доголева.

Андрей Чибис посетил филиала «Туломы» в Лейпи и тоже заметил положительные изменения. Но отметил, что впереди еще много работы: поиск инвесторов, модернизация производства, наращивание оборотов и сбыта продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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