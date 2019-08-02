2019-08-02T14:28:53+03:00
Общество

Власти Мурманской области будут спасать совхоз «Тулома»

В региональном правительстве уже разрабатывают план финансового оздоровления предприятия
Елена МОЛОДЦОВА
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Коровам "Туломы" еды явно не хватает. Фото: Правительство Мурманской областиКоровам "Туломы" еды явно не хватает. Фото: Правительство Мурманской области
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С 90х годов совхоз «Тулома» борется за свое существование. До сих пор дела на предприятии шли с переменным успехом, но теперь, кажется, его дни сочтены. На продажу даже выставили здание «Туломы», оценив его в четыре миллиона рублей. Но надежда на светлое будущее все-таки есть. 1 августа в совхоз с неожиданным визитом нагрянул временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- Приехать без предупреждения меня попросили сотрудники предприятия. Острота проблемы видна невооруженным взглядом: коровы явно недоедают и живут впроголодь. По словам работников «Туломы», буренкам дают корма, сколько есть в наличии, а не столько, сколько требует организм животных. Это ужасно! – прокомментировал увиденное Андрей Чибис.

Также глава региона отметил, что команда совхоза делает все, чтобы вернуть его к жизни, но пока им едва удается сохранить поголовье скота. Увы, одновременный рост налогов, цен на топливо, МРОТ и еще целого ряда выплат не оставляют «Туломе» много шансов на выживание.

- Разумеется, мы не позволим погибнуть сельскохозяйственному предприятию с 90-летней историей. Будем нашу «Тулому» спасать! Уже готовим план ее финансового оздоровления, - пообещал Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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