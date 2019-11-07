Новый директор совхоза «Тулома»: «Если бы ситуацию в совхозе нельзя было исправить, я не согласилась на эту должность ни за какие деньги !»
Всего несколько часов назад стало известно имя нового руководителя совхоза «Тулома». Напомним, губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично посетил одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона и решил его спасти. В итоге за короткий срок совхоз погасил долги перед налоговой и своими сотрудниками по зарплате. Дальше выводить «Тулому» из кризиса будет многодетная мать и начальник одного из отделов министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Светлана Доголева.
- Я понимаю, что на предприятии тяжелая ситуация. Но все не настолько плохо, что нельзя работать. Думаю, что ситуацию можно исправить, поэтому и отважилась. Если бы это было не так, то я бы не согласилась не за какие деньги, - прокомментировала «КП» свое назначение Светлана Доголева.
Как раз сейчас Светлана Анатольевна готовит для вице-губернатора Дмитрия Филиппова свое видение выхода из затянувшегося в «Туломе» кризиса, а параллельно кипит работа по созданию плана финансово-хозяйственной деятельности совхоза на следующий год.
- Я планирую провести в 2020 году все основные мероприятия, которые позволят предприятию хотя бы немножко поднять голову, - приоткрывает завесу тайны грядущих в «Туломе» перемен Светлана Доголева.
ИСТОЧНИК KP.RU