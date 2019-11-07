Новый директор совхоза «Тулома»: «Если бы ситуацию в совхозе нельзя было исправить, я не согласилась на эту должность ни за какие деньги !»

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-07T15:19:47+03:00

Светлана Доголева намерена сделать так, чтобы уже в 2020 году совхоз сможет поднять голову

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Всего несколько часов назад стало известно имя нового руководителя совхоза «Тулома». Напомним, губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично посетил одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона и решил его спасти. В итоге за короткий срок совхоз погасил долги перед налоговой и своими сотрудниками по зарплате. Дальше выводить «Тулому» из кризиса будет многодетная мать и начальник одного из отделов министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Светлана Доголева.

- Я понимаю, что на предприятии тяжелая ситуация. Но все не настолько плохо, что нельзя работать. Думаю, что ситуацию можно исправить, поэтому и отважилась. Если бы это было не так, то я бы не согласилась не за какие деньги, - прокомментировала «КП» свое назначение Светлана Доголева.

Как раз сейчас Светлана Анатольевна готовит для вице-губернатора Дмитрия Филиппова свое видение выхода из затянувшегося в «Туломе» кризиса, а параллельно кипит работа по созданию плана финансово-хозяйственной деятельности совхоза на следующий год.

- Я планирую провести в 2020 году все основные мероприятия, которые позволят предприятию хотя бы немножко поднять голову, - приоткрывает завесу тайны грядущих в «Туломе» перемен Светлана Доголева.

ИСТОЧНИК KP.RU