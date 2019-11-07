2019-11-07T13:12:46+03:00
Общество

Совхозом «Тулома» будет руководить многодетная мать и начальник одного из отделов министерства развития предпринимательства Мурманской области

Светлане Доголевой предстоит работу одного из крупнейших сельхозпредприятий региона
Елена ЧУМАКОВА
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Светлана Доголева должна вернуть крупнейшее сельхозпредприятие региона к жизни. Фото: Правительство Мурманской областиСветлана Доголева должна вернуть крупнейшее сельхозпредприятие региона к жизни. Фото: Правительство Мурманской области
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Спустя три месяца после того, как губернатор Мурманской области Андрей Чибис решил спасать совхоз «Тулома», для сельхозпредприятия удалось найти руководителя. Им стала Светлана Доголева, которая до сегодняшнего дня руководила отделом развития инноваций и предпринимательства министерства министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Представить нового директора ГОУСП «Тулома» коллективу совхоза приехал новоиспеченный вице-губернатор Заполярья Дмитрий Филиппов, в обязанности которого, собственно говоря, теперь входит курировать сельское хозяйство в регионе.

- Уверен, что приобретенный Светланой Анатольевной опыт позволит ей как новому директору наладить работу одного из крупнейших сельхозпредприятий региона, улучшить его производственно-хозяйственные и финансовые показатели, – отметил на встрече Дмитрий Филиппов.

Кстати, Светлана Доголева - многодетная мать, а посему решение возглавить такое проблемное предприятие должно быть взвешенным. К слову, к приходу нового директора на предприятии смогли собраться и погасить долги перед налоговой и работниками предприятия за август.

ИСТОЧНИК KP.RU

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