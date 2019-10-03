2019-10-03T12:29:29+03:00
Общество

Сотрудникам совхоза «Тулома» вернули долг по зарплате в 6 миллионов рублей

Деньги работникам выдали после вмешательства прокуратуры Мурманской области
Елена МОЛОДЦОВА
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Жизнь в совхозе "Тулома" постепенно налаживается.Жизнь в совхозе "Тулома" постепенно налаживается.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Вот уже два месяца совхоз «Тулома» находится в поле зрения как региональных властей, так и правоохранительных органов. Напомним, о бедственном состоянии предприятия губернатору Мурманской области Андрею Чибису сообщили сотрудники и попросили нагрянуть к ним с неожиданным визитом.

Андрей Владимирович так и сделал и был шокирован увиденным. В тот же день глава региона принял решение, что «Тулому» надо спасать и отдал соответствующее распоряжение. Чиновники разработали для предприятия антикризисный план, а спустя десять дней совхоз уже погасил долги перед налоговой. А вот рассчитаться с сотрудниками руководство «Туломы» решило только после вмешательства прокуратуры.

- В ходе проверки соблюдения трудового законодательства выяснилось, что на сельхозпредприятии перед 323 работниками есть задолженность по заработной плате за август в 6,2 миллиона рублей, - рассказывают в прокуратуре Мурманской области.

От руководителя «Туломы» потребовали выплатить полагающиеся людям деньги, что он и сделал. Правда, штрафа за такую халатность ему все равно избежать не удастся – в прокуратуре возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Директору совхоза грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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