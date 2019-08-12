Совхоз «Тулома» погасил долги перед налоговой

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-12T12:05:25+03:00

Имена тех, кто позволил предприятию почти дойти до банкротства, назовут в пятницу

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Тучи, было сгустившиеся над совхозом «Тулома», постепенно начали рассеваться. Напомним, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис нагрянул на предприятие с внеплановой проверкой и был шокирован состоянием недоедающих коров. В региональном правительстве разработали антикризисный план и уже начали реанимацию «Туломы».

- Сейчас нами погашены долги по платежам и налогам. Что касается заработной платы, то для погашения задолженности необходимо 10 миллионов рублей. Решено, на эти цели пустить всю выручку, которая постепенно начинает расти, поскольку покупатели возвращаются из отпусков, - доложила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Кроме того, необходимы запас по кормам имеется и в самой Туломе, и на площадке в Лейпи, что под Ковдором, - его достаточно для нормального рациона питания коров до прихода следующей партии.

- Что касается запасов продукции, то на складе имеется около 16 тонн обезжиренного творога и около тонны сливочного масла. Сейчас вся продукция реализуется в полном объеме и выручка повышается. Также на площадке в Лейпи с 6 августа возобновляется производство яиц. Мы прогнозируем, что в сентябре доходы предприятия вырастут на 2,5 миллиона рублей, - отметила Ольга Александровна.

А еще на предприятии продолжают поиски способов снижения энергопотребления и нового руководства. Кстати, имена тех, кто допустил такую ситуацию с сельхозпредприятием с 90-летней историей, в аппарате правительства Мурманской области готовятся назвать уже в пятницу, 16 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU