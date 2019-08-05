2019-08-05T16:52:57+03:00
Общество

«Шашки наголо»: В правительстве Мурманской области выяснят, кто довел «Тулому» до кризиса

Чтобы спасти совхоз с молотка пустят его имущество и снизят тарифы на электроэнергию
Елена МОЛОДЦОВА
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Коровам в Туломе Андрей Чибис не даст погибнуть от голода. Фото: Правительство Мурманской областиКоровам в Туломе Андрей Чибис не даст погибнуть от голода. Фото: Правительство Мурманской области
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- Какое предприятие было! А теперь погубили все! – сетуют ветераны труда, отдавшие когда-то процветавшему совхозу «Тулома» лучшие годы своей жизни.

К слову, еще шесть лет назад дела сельхозпредприятия, казалось, шли в гору. На прилавках заполярных магазинов появилось сливочное масло местного производства, а руководство «Туломы» всерьез намеревалось обеспечить северян мраморной говядиной. Правда, уже в 2015 году выяснилось: совхозу не до поставки деликатесов, тут бы с полумиллиардными долгами рассчитаться. Закрыть дыру в бюджете сельхозпредприятия субсидиями от правительства Мурманской области не получилось – деньги падали, словно в бездонную бочку, а долги продолжали расти. Сотрудники били в набат, но власти услышали их только, когда ситуация в «Туломе» стала совсем критической.

- Сотрудники попросили меня приехать в совхоз без предупреждения. Признаться, я был поражен, насколько остро стоит проблемы: буренки живут впроголодь. По словам работников «Туломы», животным дают корма, сколько есть в наличии, а не столько, сколько требуется. Это ужасно! – прокомментировал увиденное врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и поручил разработать антикризисный план: Мы совершенно точно не можем себе позволить потерять предприятие с 90-летней историей!

В чем проблема?

В региональном правительстве проанализировали ситуацию и выяснили, что в банкроты «Тулому» загнала не собственная глупость, а выросшие в один момент расходы практически на все.

- В первую очередь предприятия подкосили изменения в Налоговой кодекс России, вступившие в силу с 1 января 2019 года, согласно которым «Тулома» стала плательщиком НДС, - перечисляет вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова. – Также не лучшим образом на финансовой ситуации совхоза сказался рост тарифов на электроэнергию. Несмотря на то, что в прошлом году «Тулома» реализовала масштабную программу по энергосбережению и сократила свои издержки по потреблению, но из-за выросшего на 21% тарифа, затраты на электроэнергию только возросли. Сейчас совхоз платит за киловатт 5,8 рублей. Это почти в два раза больше, чем платят остальные предприятия.

Из-за холодного лета совхоз не успел заготовить для буренок достаточно травы. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Из-за холодного лета совхоз не успел заготовить для буренок достаточно травы.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

А дальше проблемы стали расти как снежный ком: подросший минимальный размер оплаты труда, сокращение продаж из-за закрытия в области части магазинной региональной сети супермаркетов и так далее. Да и холодное лето подлило масло в огонь – «Тулома» не смогла заготовить достаточное количество зеленной массы, чтобы прокормить свое истощавшее поголовье.

По всем фронтам

Но в правительстве уже готовятся протянуть руку помощи сельхозпредприятию. Кончено, погасить долги совхоза мало – через год проблема снова предстанет во всей красе. Поэтом борьбу за «Тулому» начали по всем фронтам.

- В первую очередь речь идет о реализации имущества, которое не используется предприятием и простаивает. Инвентаризацию за четыре дня мы провели. На данный момент один объект согласовывается с минимуществом. Также перспективной является молочная ферма, стоимость которой оценили в 10 миллионов рублей, - говорит Ольга Кузнецова.

Также министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области анализируют всю систему энергопотребления предприятия и выясняет, где можно оптимизировать расходы. Параллельно идет работы с комитетом по тарифному регулированию по снижению стоимости кВт/ч, который, действительно, сейчас съедает все.

- Также планируется проиндексировать ставку на продукцию животноводства. Этого не делалось с 2017 годы. Если повысить ее с сегодняшних 17,4% всего на 3%, это позволит предприятию привлечь дополнительно 27 миллионов рублей, - приводит доводы вице-губернатор. – Для своевременной поставки кормов и вакцин для коров с комитетом по госузакупкам прорабатывается вопрос, чтобы разрешить «Туломе» на определенный период закупать пропитание и лекарства для животных без торгов. Тем более, что закупают зеленную массу в основном у крестьянско-фермерских хозяйств, которые на аукционы не выходят.

Что касается повышения продаж, то здесь тоже начата масштабная мобилизация сил. В Кольском районе, например, уже пошли на встречу предприятию и закупают его продукцию для образовательных учреждений. Переговоры о том, чтобы возобновить торговлю туломской продукцией через передвижные автолавки, ведутся с администрацией Мурманска.

- Но, конечно, наша основная задача найти руководителя для «Туломы», поскольку сейчас директора нет. А уже дальше будет формировать команду, которая будет реализовывать антикризисный план, - подчеркнула Кузнецова.

Головы полетят?

Здорово, конечно, что погибающему совхозу вовремя протянули руку помощи, но куда чиновники смотрели раньше – ведь не в один же день предприятие свалилось в долговую яму?!

- Я не удовлетворен позицией нашего министерства рыбного и сельского хозяйства. Если понимали – а обязаны были это делать – налоговой рост, издержки по зарплате, то, что предприятие приобретает электроэнергию в два раза дороже, почему не приняли меры? Мы обязаны заранее видеть риски и решать проблему, а не доводить до чрезвычайной ситуации. Аппарату правительства провести проверку действий или точнее бездействий должностных лиц, которые за эту тему отвечают, - заверил Андрей Чибис. – Коллеги, внимательнее к своим предприятиям – это наша областная собственность и свидетельство качества госуправления!

ИСТОЧНИК KP.RU

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