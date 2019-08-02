Кандалакшанин купил несуществующий гараж за 85 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-02T15:10:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Твердить о том, что с дистанционными покупками, тем более, крупными, нужно быть предельно осторожными, можно сколько угодно, но все равно найдутся те, кто клюнет на удочку аферистов и останется в дураках. На этот раз неудача постигла 65-летнего жителя Кандалакши.

- Мужчина через Интернет-приложение нашел объявление о продаже гаража. Недвижимость ему приглянулось, и он позвонил продавцу. Тот помимо технических характеристик объекта рассказал, что гараж приглянулся еще нескольким покупателям и попросил предоплату, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Видимо недвижимость была уж больно хорошо, потому как северянин, не задумываясь, перевел продавцу 85 тысяч рублей. Правда, после того, как деньги ушли, владелец вожделенного гаража перестал выходить на связь. Кандалакшанину не оставалось ничего другого, как признать, что он стал жертвой мошенников, и обратиться в полицию. В ведомстве возбудили уголовное дело, в рамках которого уже выяснили, что «гараж продавал» житель Челябинской области. По крайней мере, именно в этом регионе зарегистрирован номер телефона, на который звонил пенсионер. Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU