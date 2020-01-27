2020-01-27T13:04:12+03:00
Общество

Тело умершего в Кабо-Верде моряка из Мурманска привезли на Родину

Сергея Животова похоронят в Вологде
Мария ПАШЕНКОВА
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Сергея Животова похоронят в Вологде. Фото: Алексей ВеллерСергея Животова похоронят в Вологде. Фото: Алексей Веллер
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На прошлой неделе из африканской республики Кабо-Верде пришла плохая новость: остановилось сердце одного из моряков с судна Eser Сергея Животова.

Напомним, россияне, большая часть из которых - мурманчане, уже почти год томятся в местной тюрьме. В конце января 2019 года Eser зашел в порт Прая из-за смерти одного из членов экипажа. Тогда же на борт поднялись сотрудники полиции, которые обнаружили 9,5 тонн кокаина. Морякам предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

12 месяцев тюрьмы не прошли бесследно. Жара, нервы, неопределенность, - все это сказалось на здоровье уже не молодых мужчин. У Сергея Животова обострилось серьезное заболевание. Увы, местные врачи не смогли его спасти.

Вопрос с доставкой тела на Родину удалось решить в кратчайшие сроки. 26 января Сергея привезли в Москву.

- Тело Сергея было передано гражданской супруге Наталье Рыжковой. Родственники приняли решение похоронить Сергея Животова в Вологде. Еще раз выражаю соболезнование всем родным, друзьям и близким покойного! И хочу поблагодарить работников Российского посольства в Кабо-Верде и всех моих помощников в Мурманске, а также благотворителей, благодаря кому стало возможно организовать доставку и захоронение Сергея Животова на Родине! Пусть земля ему будет пухом! - выразил слова скорби депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер.

Ожидается, что уже в ближайшее время над моряками с Eser начнется суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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