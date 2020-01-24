Дорогу на Териберку открыли спустя 35 часов

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:01:55+03:00

В Териберку можно добраться без проблем, правда, пока дорогу снова не замело. Фото: Елена МОЛОДЦОВА

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Штормовой ветер и снег в третий раза с начала 2020 года нарушили транспортное сообщение побережья Баренцева моря с большой землей. Напомним: 22 января на Кольский полуостров пришел циклон Joice, обрушив на север Мурманской области всю свою силу.

В Териберке порывы ветра достигали 31 метра в секунду, а в Мурманске – всего 20. Но и этого хватило, чтобы максимально усложнить жизнь северян.

Из-за непогоды пришлось перекрыть движение на федеральной трассе от Заозерска до Спутника и дорога Кола – Серебрянские ГЭС. Правда, Печенгское направление открыли спустя сутки, а вот Териберке и Туманному пришлось провести в изоляции долгих 35 часов.

- С 18.00 23 января автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезда к селу Териберка открыта для проезда, - сообщает Мурманскавтодор.

ИСТОЧНИК KP.RU