2020-01-24T10:01:55+03:00
Общество

Дорогу на Териберку открыли спустя 35 часов

Движение по Серебрянке запретили еще утром 22 января
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В Териберку можно добраться без проблем, правда, пока дорогу снова не замело.В Териберку можно добраться без проблем, правда, пока дорогу снова не замело.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
Изменить размер текста:

Штормовой ветер и снег в третий раза с начала 2020 года нарушили транспортное сообщение побережья Баренцева моря с большой землей. Напомним: 22 января на Кольский полуостров пришел циклон Joice, обрушив на север Мурманской области всю свою силу.

В Териберке порывы ветра достигали 31 метра в секунду, а в Мурманске – всего 20. Но и этого хватило, чтобы максимально усложнить жизнь северян.

Из-за непогоды пришлось перекрыть движение на федеральной трассе от Заозерска до Спутника и дорога Кола – Серебрянские ГЭС. Правда, Печенгское направление открыли спустя сутки, а вот Териберке и Туманному пришлось провести в изоляции долгих 35 часов.

- С 18.00 23 января автомобильная дорога Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезда к селу Териберка открыта для проезда, - сообщает Мурманскавтодор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Североморска переполошил аэропорт "Мурманск" сообщением, что на борту самолета - террорист
Дорогу на Териберку открыли спустя 35 часов
Завершились поиски пропавшего в Мурмашах 69-летнего рыбака
Жители Мурманска не спешат вписывать в документы новорожденных малышей «матчества»
Виталий Милонов чуть не купил в Мурманске оленя
В Карелии ищут собаку, выпрыгнувшую из поезда Москва-Мурманск
Подростка из Мурманской области, который серьезно пострадал в ДТП, госпитализировали в московскую клинику
Штормящее море выбросило на берег в Териберке суда
Мошенники обогатились на 400 тысяч рублей, напугав пенсионера из Мурманска липовой аварией
В Мурманске у детского сада образовалась озеро из фекалий
Православная церковь не против строительства мечети в Мурманске
Год после трагедии: Семьи погибшего под Оленегорском экипажа Ту-22М3 до сих пор не могут оправиться
Девочку с диабетом доставили вертолетом в Мурманскую областную детскую больницу
«Язычество в чистом виде»: Митрополит Мурманский и Мончегорский раскритиковал строительство первого в Заполярье крематория
В Мурманске задержали руководителя местного филиала "Свидетелей Иеговы"*
Кот Сэм и его хозяин собираются в тур на вездеходах по Мурманской области
В Мурмашах с ночи ищут 69-летнего мужчину, который в метель отправился на рыбалку
Православных возмутила шутка "Сборной Снежногорска" про "акробатюшку"
Жителей Больничного городка в Мурманске напугали звуки выстрелов рядом с жилыми домами
Мощи Варлаама Керетского побывают в Мурманске, Апатитах и Кировске
«После метели»: На федеральной трассе от Заозерска до Спутника разрешили проезд и грузовикам
В аэропорту "Мурманск" будут проверять туристов из Китая на коронавирус