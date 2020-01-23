13,5 часов из снежного плена Териберки вызволяли 12 туристов из Китая и 23 россиянин

Пожалуй, такого светопредставления Кольский полуостров не видел давно, хотя метели и снегопады этой зимой не редкость. Циклон Joice принес в Мурманскую область сильный ветер и снег.

Ветер сбивал с ног

Еще днем 22 января синоптики объявили штормовое предупреждение и обещали, что ветер только будет усиливаться и в порывах достигнет 35-37 метров в секунду. Прогноз сбылся лишь частично.

- В полночь 23 января ураганный ветер с силой 35 метров в секунду дул в Дальних Зеленцах. В Териберке и Вайда-Губе он был чуть тише – 31 и 26 метров в секунду соответственно, - приводит статистические данные группа «Погода в Мурманске».

В столице Заполярья, кстати, порывы оказались одними из самых слабых – всего 20 метров секунду. Тише было только в Мончегорске, Туманном и Апатитах – 18 и 17 метров в секунду.

То, что творилось на побережье Баренцева моря, даже трудно вообразить. В какой-то момент даже в столице Заполярья видимость на дорогах приблизилась к нулю, а ветер, казалось, сбивал с ног.

- При сильных ветрах данные приборов выпавших осадков не показательны, - отмечает руководитель Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен. – Где-то снег весь выдуло, а где-то намело столько, что не пройти не проехать. Видимость ночью была 100-500 метров.

Проезд закрыт

Из-за штормового ветра дорожники начали закрывать одну за другой транспортные артерии. Первой под ограничение попала дорога Кола – Серебрянские ГЭС, ведущая на столь вожделенное туристами побережье Баренцева моря. Ее закрыли в 8.00 22 января.

Спустя два часа заградительные посты выставили и на федеральной трассе «Кола» в Печенгском районе. Проезд оказался закрыт от Заозерска до Спутника. МЧС организовало для попавших в снежную ловушку автомобилистов специальные стоянки на 1428, 1484, 1501 и 1531 километрах трассы Р-21. А в случае ухудшения погодных условиях людей были готовы принять в двух гостиницах: на Титовке и в Заозерске. Кроме того, в Печенге развернули резервный пункт обогрева на 400 человек.

Из Мурманска проскочить кордон на Серебрянку было невозможно, а вот со стороны Териберки проезд фактически открыт.

- С 14.30 на Печенгском направлении работали наши сотрудники. В пунктах обогрева были пледы, валенки, горячее питание и питье. Однако услугами никто не воспользовался – водители подготовились: залили полные баки своих машин, запаслись едой и водой, - рассказывает начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов. – Услугами гостиниц воспользовались 14 человек, в том числе один несовершеннолетний.

Печенгской дороге повезло: к утру метель улеглась, и проезд по федеральной трассе открыли сначала для легковушек, а потом и для грузовиков. Серебрянка, по традиции, осталась закрытой дольше всех – на трассе в усиленном режиме работает снегоуборочная техника, но когда откроют проезд, прогнозов нет.

Закрыть нельзя не ехать

Правда, несмотря на все кордоны, Управлению ГОЧС и ПБ Мурманской области все равно пришлось разворачивать спасательную операцию на дороге в Териберку.

- Если с восьми утра дорога официально закрыта, зачем туда лезть? Я так понимаю, некоторые отважились после восьми ехать…, - возмущается северянин Сергей Дмитриев.

И его можно понять. Вечером 22 января даже в Мурманске света божьего было не видно – машины ехали колонной с включенной аварийкой. Какая уж тут Териберка с ее штормовыми ветрами и переметаемой дорогой? Однако смельчаков, ищущих экстрима, оказалось более чем достаточно.

- Наши спасатели работали на дороге Кола – Серебрянские ГЭС с 11.00 22 января до 00.30 23 января. Они оказывали помощь людям, заблокированным из-за неблагоприятных погодных условий, - рассказывают в Управлении ГОЧС и ПБ Мурманской области. – Всего из снежного плена спасено 15 автомобилей с 35 гражданами на борту, из которых 12 иностранцев. Последних обогрели в микроавтобусе спасателей, напоили горячим чаем и накормили бутербродами. До Мурманска они добрались в сопровождении дорожной техники.

В Териберке можно посмотреть и на бушующий Северный Ледовитый океан, и на северное сияние. Фото: Достопримечательности Мурманской области

Туристы из Китая едут в Териберку за северным сиянием и получают незабываемые воспоминания, правда, не от увиденной авроры бореалис, а от снежной ловушки, которую эта зима расставляет весьма охотно.

У жителей поморского села есть объяснение, почему так много автомобилей оказывается на закрытой для движения Серебрянки.

- Со стороны Териберки поста нет. Стоят два информационных табло Мурманскавтодора, на которых дается информация о том, что дорога закрыта. И, конечно, распространяем информацию по социальным сетям, - отмечает глава администрации Териберки Роман Кузнецов.

На запасной

Штормовой ветер со снегом сказался и на работе аэропорта «Мурманск». Воздушную гавань пришлось закрыть почти на 12 часов.

- С 19.00 и ориентировочно до 22.00 аэропорт «Мурманск закрыт для приема и выпуска воздушных судов, - сообщил сайт аэровокзала.

Позже было приятно решение продлить ограничение до 8.00. Из-за метели два рейса авиакомпании «Победа» из Москвы в Мурманск и обратно пришлось отменить. Еще два самолета из Санкт-Петербурга и столичного аэропорта «Шереметьево» ушли на запасные аэродромы. В итоге на онлайн-табло напротив пяти рейсов значился статус «задерживается».

Утром воздушную гавань открыли, и вскоре ситуацию с прибывающими и вылетающими бортами удалось наладить и к обеду 23 января, задержанным оказался только один рейс – в Санкт-Петербург.

Вывезли 540 самосвалов

Такая непогода – повод ударно поработать как для дорожных, так и для жилищных службы. Все минувшие сутки техника и люди трудились в усиленном режиме.

- С улиц города было вывезено 8135 кубометров снега. На посыпку дорог и тротуаров ушло 394 кубометра пескосоляной смеси, - сообщает Управление дорожного хозяйства Мурманска. – Последствия метели ликвидировали 212 единиц техники и 210 человек.

Если учесть, что снег из города вывозили самосвалы вместимостью 10 и 15 кубов, то примерно из столицы Заполярья уехали 540 машин снега.