2020-01-22T16:05:24+03:00
Происшествия

В Мурманской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели разворачивают на дорогах пункты обогрева
Елена МОЛОДЦОВА
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Метель продолжает властвовать в Заполярье.Метель продолжает властвовать в Заполярье.Фото: АРХИВ "КП-Чита"
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Циклон Joyce продолжает хозяйничать на Кольском полуострове. Напомним: еще два дня назад синоптики предупредили северян, что на смену крещенским морозам придет оттепель и принесет с собой сильный ветер и гололед. Прогноз сбылся с точностью. Еще утром 22 января пришлось закрыть для проезда дорогу Кола – Серебрянские ГЭС и федеральную трассу Р-21 с 1470 по 1510 километр.

Однако циклон ослабевать не намерен.

- 22 января с 12.00 до 15.00 в центральной части Баренцева моря ожидается быстрое обледенение судов, а на побережье Мурмана – опасное волнение до 6 -7 метров, северо-западный ветер в порывах будет достигать 35-37 метров в секунду. Такая погода сохранится до 3.00 до 9.00 23 января, - сообщает Мурманский гидрометцентр.

В итоге на Кольском полуострове объявили штормовое предупреждение. Спасатели развернули на дорогах Мурманской области пункты обогрева.

- Были организованы специальные автостоянки на 1428, 1484, 1501 и 1531 километрах федеральной трассы «Кола», а также спланирован объездной маршрут по региональной автодороге Мурманск – Кола – Верхнетуломский – Никель, - информируют в МЧС по Мурманской области. – В случае ухудшения обстановки на 1490 км работает гостиница «Кемпинг Титовка» на 50 человек и гостиница «Северное сияние» в Заозерске по адресу: улица Колышкина, 2 на 90 человек.

Также спасатели подготовили резервный пункт обогрева и временного размещения на 400 человек в Печенге на Печенгском шоссе, 4а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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