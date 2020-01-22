Метель набирает обороты: Закрыли федеральную трассу между Заозерском и Спутником
Как и предсказывали синоптики, циклон Joyce накрыл Кольский полуостров, принеся с собой сильный ветер и снег. Напомним: с 8.00 22 января Мурманскавтодор закрыл проезд по самой сложной дороге в Заполярье – Кола - Серебрянские ГЭС. Виной тому – сбивающий с ног ветер, плохая видимость и сильные переметы.
- 22 января с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий будет перекрыт участок федеральной трассы Р-21 «Кола» с 1470 (отворотка на Заозерск) по 1510 километр (Спутник), - предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Печенгского района.
К слову, автолюбителям, выезжающим на другие дороги Мурманской области, стоит тоже быть начеку.
- Из-за сильного ветра возможны нарушения в работе транспорта, увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и отключение электроэнергии, падение слабозакрепленных конструкций, - просят быть внимательными в Мурманском гидрометцентре.
ИСТОЧНИК KP.RU