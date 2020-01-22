Метель набирает обороты: Закрыли федеральную трассу между Заозерском и Спутником

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:14:33+03:00

Недалеко от отворотки на Заозерск нулевая видимость из-за метели. Фото: fad.karelia.ru

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Как и предсказывали синоптики, циклон Joyce накрыл Кольский полуостров, принеся с собой сильный ветер и снег. Напомним: с 8.00 22 января Мурманскавтодор закрыл проезд по самой сложной дороге в Заполярье – Кола - Серебрянские ГЭС. Виной тому – сбивающий с ног ветер, плохая видимость и сильные переметы.

- 22 января с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий будет перекрыт участок федеральной трассы Р-21 «Кола» с 1470 (отворотка на Заозерск) по 1510 километр (Спутник), - предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба Печенгского района.

К слову, автолюбителям, выезжающим на другие дороги Мурманской области, стоит тоже быть начеку.

- Из-за сильного ветра возможны нарушения в работе транспорта, увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и отключение электроэнергии, падение слабозакрепленных конструкций, - просят быть внимательными в Мурманском гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU