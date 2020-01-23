Сборная Снежногорска попала на гала-концерт фестиваля "КиВиН-2020"

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:22:03+03:00

Это значит, что команда из Мурманской области в числе претендентов на эфир Первого канала

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Близится к завершению международный фестиваль "КиВиН-2020", что проходит в эти дни в Сочи. Напомним: на него приехали почти пять тысяч квнщиков, в том числе пять команд из Мурманской области. Три уже прошли во второй этап.

А теперь стало известно, кому выпал счастливый билет в виде участия в гала-концерте фестиваля. Именно на нем назовут тех, кто станет участниками Высшей лиги этого сезона и, соответственно, попадет на Первый канал. Пока таких претендентов 15, в том числе и Сборная Снежногорска, которая в списке идет с пометкой "Мурманск - столица Арктики".

Эта команда стала третьей из Заполярья после "Сборной города Мурманска" и "Морской академии", кому удалось пробиться в Высшую лигу. Северяне успешно отыграли сезон, в финале, правда, заняв последнее место. Путь в лигу был омрачен смертью жены капитана.

Новый список участников Вышки станет известен 25 января.

ИСТОЧНИК KP.RU